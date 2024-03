Evangelina Anderson dio íntimos detalles sobre su relación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis han gozado de una relación sólida en la industria. Tras estar 17 años juntos, la pareja conformó una familia en compañía de sus tres hijos. Ante esto, han generado intriga sobre cómo han mantenido su relación. Por eso, la modelo expresó alguno detalles íntimos sobre su vínculo con Demichelis en “Almorzando con Mirtha Legrand”.

La confesión de Evangelina Anderson sobre su relación con Martín Demichelis

Durante el programa de la diva de los almuerzos, Anderson quiso discutir sobre diferentes rumores que han surgido respecto a su matrimonio. En este aspecto, reveló que no estarían en una crisis juntos tras confesar cómo le dice su esposo en casa.

“Me dice Evi o Angelina. En Alemania Evangelina no existe, entonces me decían Angelina”, destacó la modelo sobre el tierno sobrenombre que utiliza Demichelis con ella.

Seguidamente, Evangelina Anderson brindó detalles sobre la vez que intentaron robarlos cuando vivían en Marbella. Desde ese ámbito, la modelo explicó que su esposo ahuyentó a los delincuentes.

“Eran siete ladrones profesionales, encapuchados. Salieron corriendo cuando lo vieron a mi marido”, describió la conductora de Los 8 Escalones.

Evangelina Anderson en el programa de Mirtha Legrand. Foto: Eltrece

Finalmente, en cuanto a los sobrenombres que utiliza ella, la madre se le escapó cómo se refiere a su marido en la intimidad: “Demi”.

“¡Miralo al Demi! Yo le digo Demi, de Demichelis, cariñosamente”, develó Evangelina Anderson sobre el apodo que le dedica a Martín Demichelis.

Cómo comenzó la historia de amor entre Martín Demichelis y Angelina Anderson

Ahora bien, la relación entre el director técnico de River y la modelo comenzó en 2007 en Argentina. En ese entonces, el exfutbolista había viajado a Córdoba por vacaciones y Anderson estaba comenzado una temporada en Villa Carlos Paz.

En esas vacaciones, Demichelis fue con sus amigos a la obra donde Evangelina Anderson era protagonista. Cuando salió del teatro, había recibido un mensaje de ella.

A partir de ese mensaje, se escribieron durante tres días. Sin embargo, hubo un gran detalle: uno de sus amigos le había hecho una broma al hacerse pasar por la modelo.

Evangelina Anderson tiene una peculiar manera de referirse a su esposo.

Sin saber lo que ocurría, el deportista se acercó a Anderson presencialmente tras el intercambio de mensajes. Ahí, la modelo no entendía que ocurría y cuando descubrieron la broma, se rieron e intentaron conocerse.

“Me acerqué a hablar con ella convencido de que había estado tres días intercambiando mensajes”, contó Martín Demichelis en una de sus entrevistas.

Tras ese primer contacto, todo cambió para ellos. El exfutbolista la invitó a salir y comenzó su historia de amor.