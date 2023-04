Un actor de “Betty, la fea” busca trabajo en LinkedIn: “Ayúdenme, por favor”

Un actor de la novela “Betty, la Fea” hizo una publicación en la plataforma LinkedIn y pidió ayuda para conseguir trabajo. Se trata de Kepa Amuchastegui, el artista que interpretó a Roberto Mendoza.

A pesar de haber sido parte de una de las producciones más exitosas en la historia de la televisión, el artista apeló a la solidaridad de los usuarios.

Se trata de Kepa Amuchastegui, el artista que interpretó a Don Roberto Mendoza - LinkedIn

“Alguien sabe quién o qué empresa, ¿qué editorial sería susceptible de querer contratarme para grabar audiolibros? Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades”, escribió Amuchastegui.

“Soy actor. Leo bien. Y mi voz gusta. Ayúdenme, por favor. Gracias”, agregó en el posteo el artista de 81 años. A través de su cuenta en Instagram y su canal de YouTube, Kepa Amuchastegui compartía pequeños relatos de textos famosos como El Principito o poemas de Cortázar.

En una entrevista reciente con Diario Criterio, el actor contó que tenía intenciones de volver a actuar y dirigir, particularmente en teatro, pero que no ha tenido muchas oportunidades.

“No me volvieron a llamar para dirigir, lo cual me parece una lástima para mí, pero también para mucha gente que creo que todavía aprenderían cosas que yo sé y que ellos todavía no saben”, comentó en aquel momento.

Se trata de Kepa Amuchastegui, el artista que interpretó a Don Roberto Mendoza - Betty, la fea

Una respuesta poco esperanzadora

Al ver la publicación de Kepa, uno de los usuarios intentó darle una respuesta, pero el resultado final no fue muy esperanzador.

“Querido Kepa, ya le envié esto a la empresa con la que hago Audiolibros. Sé qué los harías de una manera fenomenal. Aunque te digo algo: estamos cerca del punto de no retorno. Apple ya publicó una tanda de audiolibros narrados con inteligencia artificial. No obstante, deseo de corazón que logres hacer varios. Es una experiencia maravillosa”, comentó.