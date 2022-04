Federico Bal sigue en Brasil, donde se recupera tras el accidente que sufrió hace una semana, mientras grababa un nuevo episodio para su programa de televisión “Resto del Mundo”.

El hijo de Carmen Barbieri cayó desde un parapente teniendo como consecuencia fracturas expuestas en varias partes, como su brazo, nariz y pómulos, razón por la que este viernes 29 de abril tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Fede Bal, internado en Río de Janeiro tras el accidente que sufrió. (Instagram)

Durante la cirugía, Fede estuvo acompañado por su mamá Carmen Barbieri y su novia, Sofía Aldrey, con quien protagonizó un llamativo momento al pedirle casamiento horas antes de la operación y recibir una negativa por parte de ella.

Fede Bal y Sofía Aldrey durante la internación del hijo de Carmen Barbieri. (Instagram)

Todavía no se conoce mucha información sobre la operación, pero la conductora brindó un móvil desde el hospital de Río de Janeiro, donde se encuentra. “Estoy feliz, salió bien. Igual hay que esperar 48 horas, pero ya salió bien de la anestesia”, expresó a su programa Mañanísima.

Luego agregó: “Lo operaron 6.30 de la mañana y duró mucho menos de lo esperado, porque habían dicho que iba a durar cinco. Está todo bien y Sofi y yo estamos más tranquilas porque ayer tuvimos un día...”. Es que el jueves fue un día complicado para Fede según reveló el día anterior Barbieri.

Qué dijo Carmen Barbieri antes de la operación de Federico Bal

Antes de la operación, Barbieri confesó que estaba preocupada por la cirugía para reconstruir el brazo de Fede, el cual se fracturó en tres partes.

Fede Bal tras el accidente que sufrió en Brasil. (Instagram)

Sin embargo, en diálogo con Fabián Doman y el panel de Momento D (El Trece), la actriz expresó lo que le dijeron en el hospital sobre el futuro de su hijo: “Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a los pacientes internacionales, y que me dijo: ‘En este hospital siempre decimos la verdad’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo o la mano, que no la podía mover y ella me dijo que no iba a perder nada”.

Sin embargo, el día antes de pasar por el quirófano, Carmen reveló que Fede estaba sintiendo dolor, ya que le bajaron las dosis de morfina para poder ser operado este viernes.