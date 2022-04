Mientras grababa un nuevo episodio para “Resto del Mundo” en Brasil, Federico Bal sufrió un duro accidente al desprenderse el motor de su parapente que le provocó la fractura expuesta del brazo. Fue trasladado hacia Río de Janeiro para una mejor atención y destacó la ayuda que recibió del embajador Daniel Scioli.

El equipo técnico del programa, su mamá, Carmen Barbieri y su novia, Sofía Aldrey, intervinieron para que el canciller extienda una línea de socorro y facilitó la ambulancia para el viaje desde la isla de Paraty a Río.

“Me mandó una ambulancia a Paraty para que me trajeran a la Clínica de Las Américas. Me están atendiendo increíble. Apenas llegué me mandaron directamente a cirugía, pero no me pudieron operar porque había que limpiar toda la zona del brazo”, contó el actor en “Socios del Espectáculo”, y agradeció toda la ayuda.

Fede Bal se accidentó y le pone las mejores caras a la situación

Y después reveló que el exgobernador bonaerense se puso en comunicación directamente con él para saber sobre su estado de salud: “Hablamos por teléfono, el viernes me vino a visitar... Cuando ustedes me dicen que me tomo las cosas con humor, quiero contarles como él se las toma”.

“Me llamó y lo primero que me dijo fue: ‘Por lo menos a vos te salió mejor que a mí'”, recordó Fede entre risas acerca del insólito chiste que le hizo Scioli. El exdeportista también sufrió un accidente cuando volcó su lancha durante una competencia por el que perdió su brazo derecho en 1989.

Federico Bal tras el accidente. Foto: Instagram/@balfed

Momentos antes, Karina Iavícoli recordó que Carmen Barbieri tuvo una relación con el dirigente político: “Fue novio de tu mamá, además. Qué locas las vueltas de la vida. Hay que decirlo, cuando tenían 18 años...”. Pero Fede respondió: “Es un dato que no suma, pero lo podemos decir”.

Este viernes, el artista deberá ser operado una vez más para hacer la reconstrucción del brazos. Además de las fracturas, por el accidente se quebró la nariz, se golpeó un pómulo.