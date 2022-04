Federico Bal sigue internado en Brasil tras su accidente y tendrá que ser operado este viernes, razón por la que Carmen Barbieri y su novia, Sofía Aldrey, viajaron a dicho país para acompañarlo en estos momentos.

En medio de la internación se dio a conocer a través de Carmen Barbieri la noticia de que el actor y conductor le habría pedido matrimonio a su pareja, quien se negó a llegar al altar.

Federico Bal le pidió casamiento a Sofía Aldrey pero ella no aceptó. Foto: Federico Bal

En el programa de Fabián Doman “Momento D”, la actriz Carmen Barbieri comenzó narrando “A Fede le dan morfina porque tiene mucho dolor, y cuando se la dan, le dice (a Sofía) ‘nos casamos, tenemos hijos’”. Pero lejos de recibir una respuesta por la positiva, Sofía respondió en palabras de la actriz “Me gustaría que me lo digas sin la morfina”.

Además, la actriz agregó que la joven pareja del actor expresó de forma divertida “siempre, cuando toma una copa de más o cuando le dan morfina, me dice que quiere tener hijos. Querría que me lo diga fresco”.

Qué dijo Federico Bal tras su accidente en Brasil

Días atrás, Federico Bal sufrió un accidente mientras se encontraba filmando un episodio para su programa de televisión “Resto del mundo” en Brasil. El mismo cayó desde un parapente y sufrió de una fractura expuesta en el brazo y varios golpes.

Tras el accidente, el actor salió a dar detalles de cómo ocurrió el accidente. “Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar... ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes” comenzaba contando con gran angustia.

“Estábamos en la tierra y volcamos directamente, el motor de la hélice de avión me podría haber matado... había sangre en todos lados. Tengo fractura expuesta, me veo el brazo afuera, no lo podía creer. Me agarré el brazo y pedí directamente que me lleven al hospital” detallaba el actor en una comunicación con Jorge Rial a través de “Argenzuela”.

Además, en una entrevista para TN Noticias, Fede enumeró las lesiones que sufrió “Me quebré la nariz y me golpeé un pómulo. Tengo el brazo izquierdo fracturado en tres partes. Estoy muy dolorido. Por suerte la puedo contar. Pudo haber sido mucho peor”.

Finalmente, el actor aseguró que deberá ser operado por segunda vez, ya que, durante su primera cirugía los médicos no pudieron ponerle las placas correspondientes debido a que “estaba muy contaminado con césped y tierra” su brazo.