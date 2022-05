Hace días, Fabián Mazzei había publicado en sus redes sociales una imagen que asustó a propios y extraño, cuando se lo vio en una silla de rueda. Sin dar muchas precisiones, aseguró que estaba vivo “gracias a la mano de Dios”, pero aseguró que iba a contar lo sucedido y cumplió con su palabra.

En una nueva publicación en su Instagram donde cuenta con 191 mil seguidores, el actor relató cómo fue el accidente doméstico que sufrió y le provocó golpes y la fractura de su pie, por el cual deberá ser operado.

Fabián Mazzei dio detalles del accidente que lo dejó en silla de ruedas tras caer de un tercer piso.

Según contó en el video que publicó, se cayó del techo: “Fui a recatar a mi gata al techo que tiene casi tres metros. Vi que estaba lleno de hojas y dije ‘no, hay que sacarlas’. Cosa que no hay que hacer. Cuando estoy bajando las dos bolsas, se trabó una y me caí”.

Al mismo tiempo consideró que tuvo “suerte de caer parado” tras dar una vuelta en el aire porque su no caía de espaldas. “Me fracturé el hueso calcáneo. Milagro es que no me golepeé la columna ni la cabeza, no perdí el conocimiento”, aseguró el marido de Araceli González.

El posteo en silla de ruedas que sorprendió a sus seguidores

“Mi gran postal de hoy! Comunicar que estoy vivo gracias a la mano de Dios!! Jajaja! O la mano de mi mamá”, aseguró el artista haciendo referencia a la muerte de su mamá, ocurrido e 2020 por coronavirus.

Al mismo tiempo, sin dar muchos detalles más, aseguró que con el correr de los días irá contando lo sucedido pero agregó: “Hoy solo celebro vida que no es poco”.