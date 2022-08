Tini Stoessel aclaró sus sentimientos por Rodrigo de Paul: “Estoy enamorada”

En la entrega de los Premios Gardel 2022, antes de llevarse el galardón por Mejor Canción Pop, Tini Stoessel se animó a una entrevista al hueso junto a Lizardo Ponce. El influencer le preguntó si está enamorada y sorprendió con su respuesta. “¡Qué palabra!”, soltó la artista, y remató: “A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”.

Ante la esquiva respuesta de la ídola pop, levantó sospechas de crisis con Rodrigo de Paul, pero pronto decidió salir a desmentirlo antes de que crezcan los rumores. Recién llegada a Ecuador, donde brindará su concierto en vivo, fue indagada por la prensa del país por su inquietante primera expresión.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Rodrigo De Paul

“Estoy enamorada. Cómo me descansaron con esa respuesta. Sí, estoy re bien. Para mí no h,abía sido tan grave y sí, estoy enamorada para la tranquilidad de toda la gente y estoy feliz”, confesó frente a la cronista del programa local “De Boca en Boca”.

La opinió de Alejandro Stoessel sobre la relación de Tini y de Paul

Como si su aclaración hubiera sido poca, también salió a hablar su papá, Alejandro Stoessel y celebró el romance de su hija con el jugador de la Selección Argentina: “Yo estoy contento cuando ella está feliz. Y ahora que la veo enamorada, más. Estoy absolutamente de acuerdo”.

Incluso, el productor anticipó que viajarán en noviembre juntos a Qatar a ver el Mundial 2022 y alentar a la Selección: “¡Sí, vamos a ir a Qatar con todo el equipo!”.

La reacción de los usuarios ante la respuesta de Tini Stoessel sobre su relación con de Paul

“Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo venimos de pasar unos días en Madrid”m fue la reacción de Tini Stoeseel reacción al ser consultada por sus sentimientos por Rodrigo de Paul.

Y completó: “Trabajo desde que soy muy chica y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar los decibeles y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo”.

Pero ante esto, los usuarios en las redes no quedaron conformes y empezaron a especular todo tipo de teorías. En Twitter se volvieron virales algunos de los mejores comentarios al respecto como: “Ay De Paul que mal que te veo”, “Amo que Tini ya no exponga abiertamente sus sentimientos respecto a sus parejas, cuida cada palabra que dice como nunca” y “Esta mina no puede estar jugando así con el mundial de 45 millones de argentinos”.