Le preguntaron a Tini Stoessel si está enamorada de de Paul y respondió: “¡Qué palabra!”

Este martes se celebró la 24° edición de los Premios Gardel, el galardón más importante de la música nacional. Una de las sorpresas de la noche se vivió con la presentación en vivo de Tini Stoessel junto a David Lebón, pero en la previa de la ceremonia la cantante se enfretó a una entrevista al hueso.

Tras su paso por la alfombra roja, la ganadora de Mejor Canción Pop estuvo en un mano a mano con su amigo Lizardo Ponce. Fue cuando debió sortear una dura pregunta que la tomó desprevenida. “¿Estás enamorada?”, quiso saber el influencer y la joven, en pareja con Rodrigo de Paul, quedó atónita.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, cómplices Foto: Instagram.

“¡Qué palabra!”, fue su primera respuesta. Y luego desarrolló: “Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”. En ese sentido contó que acaban de pasar unos días juntos en Madrid.

También destacó: “Trabajo desde que soy muy chica y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar los decibeles y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo”.

Y reconoció que “una cosa también compensa la otra”. “Estoy re contenta. Rodri es lo máximo, le está yendo increíble en todo lo que hace así que nos acompañamos re bien”, confesó.

Ante la esquiva respuesta de Tini Stoessel sobre su amor por de Paul, los usuarios en las redes sociales no tardaron en reaccionar y compartir sus propias especulaciones. “Tini cuando le preguntan si está enamorada... ay de paul que mal que te veo”, “Amo que tini ya no exponga abiertamente sus sentimientos respecto a sus parejas, cuida cada palabra que dice como nunca” y “Esta mina no puede estar jugando así con el mundial de 45 millones de argentinos”, fueron algunas de las reacciones en Twitter.

El look de Tini Stoessel en los Premios Gardel

La intérprete de “Miénteme” lució un look de gala para el evento en el Movistar Arena. La artista se dejó ver con un vestido muy sensual negro de estilo corsert con un gran tajo en su pierna y detalles de fruncido en las caderas. Además completó con sofisticados guantes de seda.