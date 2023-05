Tiene 6 años, ama al fútbol y ya toca la guitarra: así está hoy Félix, el adorable hijo de Ximena Capristo y Gustavo Conti.

Ximena Capristo y Gustavo Conti, conocidos por su participación en el famoso reality show “Gran Hermano” en 2001, son los orgullosos padres de Félix, un niño de 6 años que comparte un innegable parecido físico con sus padres.

Ximena Capristo en el nacimiento de su hijo Félix.

“La pasión por el deporte la sacó de ambos, ya que nos encanta salir a andar en bicicleta y hacer ejercicio. Él pasa todo el día jugando a la pelota. Es bastante hiperquinético y no se sienta un minuto. Le damos un rato al día para que use la tablet, pero no está todo el tiempo con ella”, revelaron los orgullosos padres en una entrevista con la revista Caras.

Ximena Capristo y Gustavo Conti de vacaciones en Brasil con su pequeño hijo hace unos años.

Y añadió: “Después del colegio, tiene actividades. Aunque juega al fútbol, también toca la guitarra. Tiene un profesor que él mismo eligió porque siempre le gustaron las guitarras de juguete y el rock”.

Ximena Capristo y Gustavo Conti se muestran como padres orgullosos en las redes sociales. Foto: Instagram.

La pareja de actores ha optado por criar a Félix lejos de la exposición mediática y las redes sociales, aunque como la mayoría de niños y jóvenes, muestra cierta preferencia por los videos de TikTok. Es por eso que Félix no tiene redes sociales propias y sus padres han tomado medidas para proteger su privacidad.

Ximena Capristo pasa divertidos momentos con el pequeño Félix. Foto: Instagram

“Siempre quiere que le pidas permiso si vas a grabar un video con él. Nosotros le preguntamos mucho y, aunque es pequeño, toma muchas decisiones. No queremos invadirlo ni exponerlo. Él no tiene redes sociales, tiene una cuenta privada que manejamos nosotros”, aclaró Capristo.

Ximena Capristo suele compartir fotos de sus aventuras junto a Félix. Foto: Instagram

Félix y el pasado de sus padres

Félix ya conoce la historia de amor de sus padres y tuvo la oportunidad de visitar la casa de “Gran Hermano” antes de que abriera sus puertas para la entrada de los nuevos concursantes el año pasado.

Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano. Foto: Instagram.

“Él sabe todo. Entró a la casa antes de que abriera nuevamente las puertas y le contamos que ahí nos conocimos. Se sacó fotos en todos los cuartos y le encantó. Lo que nunca le mostramos es el programa nuestro, porque tenemos todo en formato VHS”, aseguró Capristo.

Ximena Capristo y Gustavo Conti llevaron a su hijo a conocer la casa de Gran Hermano de la última edición.

Es evidente que Ximena Capristo y Gustavo Conti están criando a Félix en un entorno equilibrado, fomentando su amor por la naturaleza, los deportes y la música, y protegiendo su privacidad en un mundo digital cada vez más presente.