Thelma Fardín y Nico Riera viven un presente de mucho amor. Día a día la pareja se afianza un poco más y no dudan en demostrar públicamente su amor. Fardín y Riera son muy queridos por el público argentino y en Instagram podemos ver diferentes postales en donde se declaran su cariño. La pareja comparte muchos momentos juntos y Thelma Fardín cerró el 2023 con un mensaje lleno de amor.

Thelma Fardín y un mensaje desgarrador de Año Nuevo: "2023, casi no te sobrevivo" Foto: instagram

La actriz utilizó sus redes sociales para despedir el 2023 y lo hizo con una conmovedora reflexión. A través de Instagram, Thelma publicó una serie de imágenes surfeando olas con su novio Nico Riera.

En las fotos compartidas, Thelma Fardín aparece sobre una tabla de surf esperando las olas para enfrentarlas. Allí se da un diálogo muy emotivo con su pareja.

“El audio del video, es de hace un ratito en el mar, es exactamente mi sensación del momento” comenzó reflexionando la actriz.

“Que venga aprendizaje, paciencia y amor en abundancia para cada uno de nosotros” expresó Thelma Fardín. Sus seguidores le dejaron miles de mensajes felicitándola por su año, dándole mucha fuerza para el 2024 y halagándola por las fotos compartidas surfeando.

El sentido mensaje de Thelma Fardin en Año Nuevo

La actriz compartió con sus seguidores un emotivo mensaje para recibir el 2024 acompañada de su pareja Nico Riera. Ambos disfrutaron de la playa y practicaron surf. Un deporte que ambos actores disfrutan y aman.

Con el mar de fondo, Thelma Fardin despidió el año: “Adiós, 2023, casi no te sobrevivo, pero no solo pasaste, sino que me trajiste el amor menos pensado” haciendo referencia al excelente momento personal que vive con su pareja.