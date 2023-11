El descargo de Thelma Fardín tras la victoria de Javier Milei: “Me quieren exiliada”.

La actriz Thelma Fardín compartió un posteo en sus redes sociales en el que opinó sobre la situación actual del país, tras la victoria del líder de La Libertad Avanza el domingo. “Ojalá vengan tiempos mejores para todos, sobre todo para los más vulnerables”, escribió como parte de su mensaje.

Tras los resultados del balotaje que impusieron a Javier Milei como presidente de la Nación en la carrera contra Sergio Massa, diversos artistas dieron su opinión. Este miércoles lo hizo Thelma.

Thelma Fardín habló tras la victoria de Javier Milei. Foto: Instagram/soyThelmaFardin

El mensaje de Thelma Fardín

La actriz publicó en su perfil de Instagram la obra “El héroe” de la artista Marina Abramović. A la imagen la acompañó con un reflexivo texto en donde denuncia la violencia de ciertos sectores y, a la vez, en el que pidió “tiempos mejores para todos”.

“Deseo muchísimo estar equivocada. Deseo que esos mensajes que me dicen que me quieren exiliada o subida a un falcon verde se terminen, porque la violencia jamás es la salida”, arranca el texto de la actriz.

“Recordemos que nos dijo que seguirá la educación pública, la salud, y el cuidado de nuestros abuelos”, expresó Thelma hacia el final de su posteo ya que fueron temas discutidos por varios espacios de la política, el arte, la cultura en la campaña electoral que dejó al líder de La Libertad Avanza como presidente de la Nación.

“Y aclaro porque viven diciendo algo que no es, para que la gente me tome bronca; jamás cobré un plan, no hay departamento de 500 mil dólares, no cobro por dar charlas y mienten groso con falsos recibos que no son”, completó.