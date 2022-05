Thelma Fardín anunció que llevará su juicio por abuso sexual contra Juan Darthés ante las autoridades de la ONU debido a la demora que existe en la resolución del caso. La actriz no estará sola, sino que, la presentación se dará en la sede de la organización en Ginebra junto a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Al mismo tiempo que la actriz demanda la pronta resolución del caso, busca desmentir la anulación o declaración del juicio como inválido, denunciando que, esta información fue dada por la defensa del acusado como parte de su estrategia.

Qué dijo Thelma Fardín sobre que llevará ante la ONU su juicio contra Juan Darthés

Thelma Fardín fue invitada en la noche del sábado al programa de televisión Sobredosis de TV por C5N. Allí, la actriz se refirió a cómo avanza su juicio contra Juan Darthés por abuso sexual y, la presentación del caso ante la ONU.

“Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña” comenzaba anunciando Fardín.

“La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena” relataba la actriz en referencia a la información que circuló sobre la anulación del caso.

Es en este sentido que, la actriz anunció de forma categórica “Ningún juez se atrevería a decir que es inocente con la cantidad de pruebas presentadas. Están ganando tiempo, pero de ninguna manera se anuló el juicio”.

Además, Fardín se refirió a cómo es llevar adelante el proceso judicial “A pesar de que la solución es hablar, ponerlo en palabras, lamentablemente me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en la Argentina, ni en Brasil, donde me toca atravesar el proceso judicial porque él se profugó a ese país”.

Siguiendo esta línea, Thelma habló de lo dificultoso que es para ella conseguir proyectos laborales debido a la causa, “Decir que estoy en una lista negra por ahí es muy fuerte, pero sí sé de primera mano que mi nombre conlleva a una serie de cosas que hace que para mí no sea tan fácil acceder al mercado laboral como lo era antes de animarme a hacer mi denuncia”.