Taylor Swift volvió a brillar en River: canciones sorpresa, la presencia de su novio y su amor por la Argentina

Luego de cambiar su segunda fecha por el mal clima para el domingo, Taylor Swift volvió a brillar este sábado en el escenario del Monumental con The Eras Tour, un show donde hace un repaso de 9 de sus 10 álbumes y deja sin palabras con la producción y los detalles que tanto la destacan en cada presentación.

“Buenos Aires, bienvenidos al The Eras Tour”, sorprendió Taylor hablando por primera vez en español y dando inicio así a su show de tres horas de éxitos.

El amor de Travis Kelce y Taylor Swift estuvo presente

Bajo la mirada y los gritos de “Olé Olé Olé Taylor” de las swfities argentinas, la cantante norteamericana se volvió a emocionar con “el público más épico”. Es que entre las voces no solo estaban las de sus fanáticos, también se encontraba la de Travis Kelce, su novio, quien llegó al país para acompañarla durante los recitales.

El reconocido deportista estuvo junto al padre de Taylor y protagonizó un emotivo momento para el cierre del show, cuando la artista bajó del escenario para retirarse y se lo encontró. Ambos se dieron un gran beso que quedó inmortalizado ante la vista de sus fanáticos.

Además, Taylor también cambió la letra de su canción “Karma” para hacerle una pequeña dedicatoria al jugador de futbol americano. En vez de decir “Karma is the guy on the screen coming straight home to me”, Tay cantó “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”, haciendo una clara alusión a su novio, quien se destaca en el equipo Chiefs de futbol americano en los Estados Unidos.

Taylor Swift nuevamente sin palabras

Los gritos y el amor de los swifties sin duda también fueron un gran protagonista de la noche. Taylor no solo frenó unos minutos para dejarse sorprender por los gritos de Olé, Olé, Olé sino que volvió a dedicar unas palabras a este gran apoyo: “No tienen idea de cómo me hace sentir eso, cuando hacen eso, cuando hacen tanto ruido. Estoy tan feliz de verlos. Estoy tan feliz de estar con ustedes esta noche. Amo eso, amo cuando hacen el ‘Olé, Olé, Olé”.

“Cómo me hace sentir eso cuando haces eso, cuando haces tanto ruido. Dando la bienvenida a un lugar que es nuevo para nosotros. Estoy tan feliz de verlos. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Tuve un día un poco loco ayer”, expresó la artista, con una sorpresa y felicidad en su rostro.

Las canciones sorpresas de la segunda noche

Taylor canta en total 45 canciones en cada uno de sus shows. Dentro de este listado hay 2 temas que varian de recital en recital, ya que son sorpresas. Durante esta segunda noche, Taylor cantó por primera vez en vivo Is It Over Now?, el tema de su álbum 1989 que recientemente alcanzó el puesto número 1 tras la publicación de este álbum en su Taylor’s Version.

Taylor Swift, segunda noche en River. (Gentileza @irishsuarez)

Este mashup también tuvo como protagonistas a “Out of the woods” de 1989 y “End Game” del disco Reputation, que tanto se ha repetido como uno de los favoritos de sus fanáticos en Buenos Aires y que se lo hacen saber con sus looks y el furor cuando comienza esta era en el show, ¿será que vendrá algún anuncio importante sobre este álbum en la tercera fecha?

Recordemos que los temas que interpretó durante la primera fecha fueron “The Very First Night”, disponible en Red (Taylor’s Version) y “Labyrinth”, canción de Midnights.

La celebración de Taylor Swift por su nominación al Grammy

Taylor aprovechó un momento en el escenario para celebrar con sus fanáticos una nueva nominación a los premios Grammy 2024, donde se espera que sea una de las grandes ganadoras de la noche. Es que Swift rompió un importante récord al ser la artista más nominada de la historia en la categoria de “Mejor canción del año” gracias a Anti-Hero. También iguala a Barbra Streissand como la artista más nominada a “Mejor Álbum de los premios”.

Taylor ha estado nominada a este premio en 46 ocasiones por distintas situaciones, de los cuales ha ganado 12 ¿Hará historia ganando su premio número 13?

El comienzo de la despedida de Taylor en la Argentina

Esta noche se concibió originalmente como la fecha del cierre de la primera visita de la cantante norteamericana a la Argentina, pero debido a la tormenta eléctrica del día anterior, todo cambió.

Con la producción de DF Entertainment, esta serie de tres conciertos han generado una ola de locura, emoción y mucha felicidad por parte de sus fanáticos en la Argentina, detalles que la misma Taylor ha notado y ha destacado en varias oportunidades.

La cantante ya comienza a despedirse pero se espera que en la noche del domingo sorprenda a los swifties con un show inolvidable, especialmente teniendo en cuenta que muchos de ellos estuvieron bajo la lluvia en el día que se suspendió. Después de esta fecha, Taylor seguirá con su tour en Brasil, donde posiblemente también la acompañe su novio.