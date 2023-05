Tan Bionica en vivo Vs. en estudio ¿La banda donde Chano es líder suena igual?

El 2023 sorprendió a miles de fanáticos con la vuelta de la emblemática banda Tan Bionica. Ahora bien, su regreso no durará demasiado, ya que el 28 de octubre dará su show de despedida en Vélez.

Ahora bien, esta banda conformada por Chano (voz), Seby (guitarra), Bambi (bajo) y Diega (batería) ha construido una fuerte comunidad de fanáticos que siguen su música desde sus inicios.

La presentación en el LollaPalooza 2023 tuvo una repercusión increíble, pero ahora que tocarán en una de las emblemáticas locaciones de nuestro país, ¿suena igual?.

Tan Bionica en el LollaPalooza Argentina 2023 Foto: Gabriel_Larraburu

Tan Bionica en vivo vs en estudio

Tras haber pasado diferentes episodios que pusieron su vida en riesgo, Chano sigue de pie cantando en los escenarios. Uno de sus grandes temas, lanzado en el 2013, pero que sigue haciendo cantar y bailar a cientos de fanáticos, es “Ciudad mágica”. Acá la versión en vivo vs la de estudio:

No es la primera vez que en las redes comparan a la banda y sus canciones tanto en sus trabajas grabados como en persona, mostrando el talento de los artistas y especialmente la voz de Chano. Ya había pasado con otro de sus inigualables hits que no puede faltar en Veléz es “Ella”. Acá la versión en vivo vs la de estudio:

La razón por la que Tan Bionica se había separado

A pesar de su éxito en Argentina y en otros países de habla hispana, Tan Biónica decidió separarse en 2016. Aunque la separación fue difícil para los fans, la música de Tan Biónica sigue siendo muy valorada y recordada en la escena musical argentina.

En una entrevista en el programa Morning Time, Chano explicó que el grupo estaba “mal anímicamente” y “confundido” cuando decidió separarse.