Susana Giménez fue la primera invitada al nuevo ciclo de “Por el mundo”(Telefe), que se estrenó esta semana. Sin filtro, la diva le confesó a Marley que no soporta más a su nieta, Lucía Celasco, y que no ve la hora de que se vaya de su casa.

El conductor empezó el programa con el pie izquierdo: visitó un parque con monos con la diva y su hijo y le llovieron las críticas.

“Es la única de la familia, aparte de mí, que va a trabajar”, reconoció la conductora entre risas. Sin embargo, se mostró molesta por el desorden de la joven, que afecta la convivencia.

“Que no se alquile uno de 4 mil dólares por mes, porque lo tienen que pagar ella y su socia (de la marca Lovely Denim) pero quiero que se vaya de casa. Le pido todos los días y no se va”, exclamó Susana en diálogo con Marley. Y se quejó: “Ya me quemaron la pava francesa. ¿Viste la potencia que tiene el gas acá? ¡Enseguida te hierve! La dejaron como en Buenos Aires y me la quemó”.

Luego, el papá de Mirko le preguntó cuántas habitaciones tiene su casa, a lo que Giménez respondió: “Dos dormitorios arriba y uno abajo que tiene un sillón cama, que Lucía lo abre y nunca más lo cierra. No saca las valijas, no cuelga la ropa. El placard son las valijas. Yo soy una maniática que me paso limpiando todo, y hoy pasé la aspiradora”.