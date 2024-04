Superclásico: 5 famosas argentinas que son hinchas de River y no sabías

Todas estas famosas se destacan en lo suyo. Son empresarias, cantantes, actrices exitosas y tienen algo en común: son fanáticas de River Plate. Así que seguro ya se están preparando para alentar a su equipo este domingo durante el Superclásico con Boca Juniors.

Es que en más de una ocasión se las vio lucir los colores blanco y rojo y también visitar el Monumental. Ahora, que se acerca el Superclásico, te invitamos a repasar ese amor por el Millonario que sienten Wanda Nara, Lali Espósito, Flor Peña, la China Suárez y Cazzu.

Quiénes son las famosas hinchas de River

Wanda Nara, en el Bernabéu, junto a Mauro Icardi. Foto: Pablo Riggio

A Wanda Nara se la ha visto en más de una ocasión luciendo la camiseta de la banda, incluso estuvo en la final de la Copa Libertadores, en el Santiago Bernabéu, acompañada por su marido, Mauro Icardi.

Wanda Nara, fanática de River. Foto: Instagram

En otra oportunidad se hizo viral la foto de Wanda en el estadio alentando al millonario desde su propio palco privado. Es que el hijo mayor de la mediática con Maxi López, Valentino López, debutó en River en la novena división de la Liga Metropolitana, por lo que ahora la ex rubia tiene más motivos para alentar al millonario.

Wanda Nara enamoró desde la cancha con un sofisticado look beige, Foto: Instagram

Flor Peña es una amante del fútbol: le gusta opinar y más de una vez se la ha escuchado eufórica hablando de River. En varias oportunidades ha lucido la camiseta en posteos al borde de la censura.

Florencia Peña, hincha de River Foto: Instagram

El mismo día que Wanda estuvo en el palco alentando a River, la China Suárez se hizo presente en la cancha, un detalle que llamó la atención, ya que ambas famosas tienen en común esta pasión.

China Suárez en el Monumental.

En abril de 2022, La China disfrutó del triunfo 4-2 contra Argentinos con la camiseta puesta. Pero no fue la única vez que la actriz alentó al equipo: ya se la había visto nerviosa en la tribuna a puro grito y canto.

La China Suárez en el Monumental. Foto: Olé

En una ocasión, disfrutó de un partido desde el palco, día en el que también se cruzó con Darío Lopilato, compañero suyo en “Casados con hijos” y también fanático de River.

En 2021, Cazzu vivió una mañana única junto al equipo femenino de fútbol de River. Las chicas se sacaron fotos con la cantante, hablaron de música, fútbol y hasta se mostraron los tatuajes del Millonario: la jujeña tiene el escudo marcado con tinta en uno de sus brazos.

Cazzu contemplando el Monumental Foto: Instagram

“Alta mañana en el Monumental con el plantel de las jefas. ¡Aguanten las pibas!”, escribió Cazzu, junto a las fotos.

El éxito y los “sold out” constantes de Lali Espósito, llevaron a más de un fanático a pedirle, mediante los vivos de Instagram que suele hacer, que se anime a tocar en el Monumental.

Lali Espósito, en el Monumental Foto: Prensa River

“Cada vez que me dicen que toque en River se me frunce el c...”, dijo sin reparo alguno la cantante. Al mismo tiempo, hubo algún hincha de Boca que le propuso que diera su show en La Bombonera, pero la morocha se negó: “Y... como gallina, la verdad me cuesta pensar en un Boca”, se sinceró.

Lali Espósito, con la 10 Foto: Prensa River

En una oportunidad, Lali fue invitada a recorrer el estadio, luciendo la camiseta con su nombre y todo. Pero la pregunta ahora es: ¿la veremos pronto tocando ahí?