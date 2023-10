“Sos un choriplanero del chimento”: el durísimo ida y vuelta entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito

En las últimas horas, los periodistas Ángel de Brito y Rodrigo Lussich tuvieron un fuerte enfrentamiento, luego de que el conductor de Socios del Espectáculo diera la noticia en redes sociales sobre la separación de Marina Calabró.

Lo que llevó a que en LAM opinaran y señalaran a Lussich como traidor por ser amigo de Marina y no respetar el tiempo de la periodista para hablar. A pesar de que ella había autorizado a Ángel para que de la noticia en su programa de América TV.

El enojo de Rodrigo Lussich con Ángel de Brito

Ante esto, Lussich hizo un fuerte descargo en su programa y apuntó contra Ángel de Brito: “Me ganó, no una obsesión con vos Ángel de Brito, en todo caso mírate al espejo. Porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos boludea, nos chicanea, nos dice bailarines, que no nos ve nadie, que publica nuestro rating, hace campañas para que este programa se levante hace dos años porque te jodió que vengamos acá en tu lugar y vos no te fuiste a Telefe, sos vos”.

“Estás obsesionado con nosotros, sos vos. Que no nos ve nadie, que no tenemos primicias. Todos los días, sistemáticamente. Nos tenés de hijos. Saldría con una ametralladora todos los días. Es más lo que me censuro que lo que hablo”, continuó su descargo Lussich.

Y agregó: “Que seas vos el que se impacta... Pero vos… ¿Vos te asombrás de traicionar a una amiga? ¿Con lo que vos le hiciste a Andrea Taboada? Vos no tenés cara, sos un caradura. La humillaste y la echaste como a un perro. Sinceramente, no tenés cara”.

“Te va bárbaro, tenés rating, tenés primicias. Sos un choriplanero del chimento, lo fuiste toda la vida. Viviste siempre del Bailando y después de Gran Hermano. Tanto que odiás a los choriplanero. Soy mucho más completo que vos. Pero no te hagas el cínico. Antes de fijarse en mi culo, lávense en el suyo”, expresó con enojo el conductor de Socios del Espectáculo.

La respuesta de Ángel de Brito a Rodrigo Lussich Foto: captura x/angeldebritook

Por su parte, Ángel de Brito no se quedó callado y respondió en X (antes Twitter): “Las lacras de Rodrigo Lussich y Pallares traicionan a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome. Dos basuras de amigos. Fracasaron en América y ahora en El Trece”.