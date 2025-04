Silvio Soldán reveló quién es su pareja 30 años menor y dejó a todos en shock: “De jardín de infantes”

Silvio Soldán volvió a estar en el centro de la escena tras su paso por Almorzando con Juana (eltrece), donde repasó momentos claves de su vida personal y profesional. Sin eludir ningún tema, el histórico conductor habló de su tiempo en prisión, su polémica relación con Giselle Rímolo, su distanciamiento con Silvia Süller y sorprendió con detalles inéditos sobre su actual relación amorosa.

Con la franqueza que lo caracteriza, Soldán recordó su estadía en la cárcel con una mezcla de alivio y resignación. “Estuve 61 días y medio injustamente preso”, sostuvo, en referencia a su implicación en la causa contra Rímolo, condenada por ejercer la medicina ilegalmente.

Silvio Soldán estuvo presente en la mesa de Juana Viale. (Captura de pantalla).

Según explicó, fue acusado de ser su socio, pero siempre aseguró que lo único que lo unía a ella era un profundo enamoramiento. “El primer día me asusté mucho porque pensaba en las películas que uno ve por televisión, pero no pasó mucho. Me trataron de maravilla, nunca tuve un problema”, relató.

Cuando Juana Viale lo consultó sobre si volvió a tener contacto con Rímolo, Soldán fue tajante: “No, nunca más, gracias a Dios, nunca más”. También se refirió a Silvia Süller, con quien protagonizó una de las historias de amor y escándalos más recordadas de la farándula argentina. Sin rencores, afirmó: “Hace años que no hablo con Silvia. No tengo vínculo, pero tampoco tengo enojo ni rencor. Que sean felices tanto la una como la otra”.

Silvia Süller y Silvio Soldán (Archivo)

El nuevo romance de Silvio Soldán

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando se refirió a su presente sentimental. Aunque reconoció estar en pareja desde hace varios años, aclaró que prefiere mantener esa relación en la intimidad. “Hace bastante, pero ella en su casa y yo en la mía”, comentó con picardía. Según contó, su pareja es 30 años menor, fue admiradora suya durante mucho tiempo y logró conquistarlo.

Sobre el bajo perfil que ambos eligieron mantener, expresó: “El mundo del chimento está interesado en conocerla, ¿y por qué la tengo que dar a conocer? Ella no quiere y yo tampoco. Mi vida es mía”. Incluso reveló que la familia de su pareja desconoce la relación: “Ella tiene mucha familia y nadie sabe. Para ellos sería un golpe porque ella es menor que yo. Es una chica de jardín de infantes, tiene 57 años”, dijo entre risas.