Shakira y Gerard Piqué estarían atravesando una crisis de pareja producto de una infidelidad, que terminaría con su relación de más de diez años, así lo aseguró la prensa española en las últimas horas, ya que, recordemos que, la cantante y el jugador se encuentran viviendo en Barcelona desde hace una década.

“Lo que me comentan a mí es que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar” informaba la periodista Laura Fa en el videopodcast Mamarazzis. Además, la misma agregó que el jugador se habría mudado solo y que, fuentes aseguran que se encuentra “desatado” en la noche española.

Gerard Piqué y Shakira junto a sus dos hijos.

Qué dice la última canción de Shakira que llamó la atención tras los rumores de infidelidad de Piqué

En las últimas horas, Shakira y Piqué fueron tendencia por el rumor de su separación. Es en este sentido que, muchos fueron los que decidieron investigar si esto es verdad a partir de detalles de la pareja en el último tiempo, por lo que, fue cuestión de minutos para que saliera a flota la canción de la cantante “Te felicito”.

Qué dice la última canción de Shakira que llamó la atención tras los rumores de infidelidad de Piqué.

“Te felicito” salió a la luz este 2022, en ella Shakira expresa “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

Como si aquellos versos fueran poco, la canción continúa diciendo “Yo, que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas”.