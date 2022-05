Shakira y Gerard Piqué se conocieron en Madrid, pero el destino los volvió a unir cuando para el videoclip de la canción “Waka Waka”, característica del Mundial de Sudáfrica 2010. Desde ese momento no se separaron jamás y tuvieron dos hijos, Sasha y Milan, pero aun así no contrajeron matrimonio.

Shakira y Piqué comparten en las redes los talentos ocultos de sus hijos

En entrevista con el periodista inglés Gary Neville para su canal de YouTube ‘The Overlap’, el futbolista decidió hablar del tema y despejar la duda de por qué nunca le propuso casamiento a la cantante.

Hablando de su rutina, el comunicador lo interrumpió y le consultó por la boda, a lo que él contestó: “Me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados”.

La cantante junto a su Gerard Piqué y sus hijos.

Al escuchar la respuesta, Neville indagó sobre si la colombiana le había pedido que le propusiera casamiento, pero él dijo que no. “Si lo hubiera hecho, te lo diría. No tengo problema en hablar de eso, pero no es el caso”, afirmó.

Shakira y Piqué.

Los rumores de que Piqué le habría sido infiel a Shakira

Fueron varias las noticias que trascendieron sobre las supuestas infidelidades de Gerard Piqué hacia Shakira. La última fue en junio del año pasado, cuando el futbolista estuvo muy cerca de una mujer, momento que fue captado por un paparazzi.

“Este programa ha podido saber en exclusiva qué es lo que hace Piqué cuando no está con Shakira. Tenemos las fotos de Gerard Piqué en un restaurante de Barcelona. Estaba cenando con sus amigos, reunidos para trabajo y había una atractiva mujer. Estuvo toda la noche pendiente de ella, más o menos. Pero este tema merece tiempo y hoy no lo tenemos”, expresó la periodista española Emma García en su programa mientras sostenía un sobre.

“Las fotos hablan. Es fuerte. Si yo veo esto y mi pareja no me lo ha dicho, no me gustaría nada. Depende de qué códigos haya pactado la pareja. A lo mejor a Shakira le pasa eso con Piqué”, agregó.