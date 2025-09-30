Se filtró que Zoe de Gran Hermano tuvo un affaire con Mauro Icardi mientras estaba con la China Suárez.

Tras dos años de noviazgo, Zoe Bogach decidió terminar su relación con Manuel Ibero, y lo hizo en medio de un escándalo que repercutió en redes. La ex Gran Hermano 2023 acusó a su pareja de infidelidad y compartió supuestas conversaciones con varias mujeres, desatando una fuerte polémica entre sus seguidores.

El reencuentro de Zoe y Manu en el estudio de Gran Hermano 2024.

Manuel no se quedó callado y salió rápidamente a dar su versión, contraatacando con afirmaciones igual de explosivas. Aseguró que Zoe le fue infiel con varios hombres y que, además, coqueteó con futbolistas: con Mauro Icardi cuando este ya estaba en pareja con la China Suárez, y con Leandro Paredes, quien está casado con Camila Galante y tiene una familia.

Qué dijo el ex de Zoe Bogach sobre Mauro Icardi y Leandro Paredes

En un vivo de TikTok que rápidamente se volvió viral, Manuel anticipó que la polémica recién comienza. Con tono de advertencia, deslizó: “De Icardi también tengo cosas para contar”. Sin embargo, antes de abordar al delantero, sus primeras declaraciones explosivas apuntaron directamente a Leandro Paredes.

Manuel compartió un episodio específico que lo enfureció, acusando a Zoe de coqueteo con el campeón del mundo. Relató que: “Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté”. Esta versión sugiere un presunto acercamiento entre ambos, a pesar de que el futbolista tiene una vida familiar consolidada junto a Camila Galante.

Para sumar un detalle picante a esta historia, Manuel involucró a Rosina Beltrán en la trama. Según sus dichos, Rosina habría servido como confidente o testigo involuntaria de los sentimientos del futbolista: “Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”.

Acto seguido, y sin perder el ritmo de sus impactantes declaraciones, Manuel Ibero se centró en la figura de Mauro Icardi y relató un supuesto intento de acercamiento del futbolista a Zoe.

China Suárez y Mauro Icardi

Según la versión de Ibero, Icardi habría buscado contactar a Zoe de una manera poco convencional y discreta para confirmar su identidad: “Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”.

Este testimonio sugiere que el futbolista habría utilizado una cuenta falsa o secundaria para iniciar la conversación, usando fotos que lo vinculaban públicamente con la China Suárez (su pareja en ese momento) como una prueba de autenticidad en su intento de comunicación secreta.