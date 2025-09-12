Desde hace días, Leandro Paredes quedó en el medio de la polémica cuando apareció el fuerte rumor de un supuesto romance oculto con Evangelina Anderson. Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo fue señalada como la supuesta amante del futbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina que está en pareja desde hace 14 años con Camila Galante.

En medio de lo que parece ser el escándalo del año, Leandro Paredes y Camila Galante tomaron una decisión muy jugada y contundente. La pareja enfrentó los rumores de infidelidad y revelaron cómo será el futuro de su familia.

La llamativa actitud de Leandro Paredes y Camila Galante

Para sorpresa de muchos, tras los rumores de infidelidad, el jugador de la Selección Argentina apareció en público, en plena calle Corrientes junto a su esposa, Camila Galante. Leandro Paredes fue a ver Rocky, la obra teatral de Nicolás Vázquez que es la más exitosa de la cartelera porteña actualmente y que ya contó con la presencia de Lionel Messi como espectador de lujo.

La contundente decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante tras el escándalo con Evangelina Anderson

El gesto de Leandro Paredes no pasó desapercibido y fue una manera contundente de responder a las versiones de romance con Evangelina Anderson. Sabiendo que los flashes lo iban a apuntar, el futbolista posó ante las cámaras con su mejor sonrisa, acompañado de su pareja.

Por su parte, Camila Galante mostró que sigue firme como compañera del futbolista y, en medio del escándalo, decidió mostrar en redes que todo está más que bien entre ellos. La joven comentó una foto de su marido y padre de sus tres hijos con emojis de carita con corazones y terminó con las dudas sobre su postura ante esta supuesta infidelidad.

Pero quien decidió echar más leña al fuego fue Luis Ventura. El periodista hizo su análisis sobre la situación junto a sus compañeros de Desayuno Americano. “¿Por qué fueron al teatro? ¿Por qué eligen mostrarse juntos cuando dicen que no tienen nada que aclarar?”, quiso saber Luis Bremer.

“Yo creo que es un manejo mediático”, dijo el ex panelista de Intrusos, quien también sostuvo que el futbolista no tiene un equipo de prensa para afrontar estos escándalos. “Cuando te entrás a golpear, empezás a tomar previsiones para que no les vuelva a ocurrir, pero cuando tomás esas correcciones ya es inevitable… Se tiene que cuidar e ir con su familia al teatro”, agregó para explicar su teoría.