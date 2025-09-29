Con un polémico mensaje en redes, Cata Gorostidi reavivó su vínculo con Ricky Montaner y armó un escándalo

Si algo nadie puede negar es que Cata Gorostidi, la ex participante de Gran Hermano 2023, siempre se las ingenia para ser noticia, tanto en las redes como en los sitios y programas de espectáculos. Sin embargo, este lunes sorprendió a todos al meterse en medio del reciente rumor que vincula a Nico Furtado con Stefi Roitman, la modelo y esposa de Ricky Montaner.

La médica pediatra volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de publicar un mensaje en su cuenta de X en el que compartió una imagen de los supuestos involucrados en este incipiente romance y engaño amoroso. “Vení Ricky que yo te consuelo como en los viejos tiempos”, escribió la santafesina reavivando los rumores sobre una posible relación con el hijo de Ricardo Montaner.

El revelador mensaje de Cata Gorostidi en X.

Esta indirecta se produjo en medio de una ola de especulaciones sobre la relación de Montaner con su esposa. En los últimos días, la modelo fue vista en Madrid en compañía del actor uruguayo Nico Furtado, lo que generó rumores de una posible infidelidad. Aunque no se los vio juntos en cámara, la periodista Magalí Sica compartió imágenes que mostraban a ambos en el mismo lugar, lo que avivó las especulaciones.

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron hace 3 años.

Cabe recordar que, a finales de 2023, se habían dado a conocer fotos en las que Montaner le daba “me gusta” a publicaciones de Gorostidi en redes sociales. Además, durante su participación en el reality de Telefe, Gorostidi había expresado públicamente su admiración por Montaner, lo que alimentó aún más los rumores sobre su relación.

Tras su paso por la casa, durante una entrevista ella contó: “Pasó en 2022. Voy a ser muy sincera: yo soy muy fan de ellos dos (Mau y Ricky), a Ricky lo amo y es mi amor imposible. Pero, yo a él no lo conozco en persona, solamente lo fui a ver a los conciertos, vi tres shows, y cuando fui esa primera vez me puso like en una foto mía del feed...”.

Luego, agregó: “Para mí fue una locura, imagínate que alguien que admiras te pone like ¡Hice un screenshot y se lo mandé a mis amigas! Después de eso, me empezó a mirar las historias... Pero nunca me siguió en Instagram, y nunca me habló ni paso nada”, aclaró.

Por su parte, Ricky Montaner no ha hecho declaraciones públicas sobre los rumores que involucran a su esposa ni sobre el mensaje de Gorostidi. La situación ha generado una gran expectativa entre los seguidores de ambos, quienes esperan una aclaración sobre los hechos.