Se filtró la decisión de Wanda Nara que haría estallar a Mauro Icardi en los próximos días: “Quiere que estén juntos”

Durante la más reciente emisión de LAM, revelaron la decisión que tomaría Wanda Nara en los próximos días y, que podría hacer estallar a Mauro Icardi. La información en cuestión se entrelaza de manera directa con los premios Martín Fierro que se entregarán este lunes 29 de septiembre.

Según lo que contó el panelista Pepe Ochoa en el piso de LAM, Wanda Nara tendría pensado asistir a los Martín Fierro acompañada de Maxi López. Después, Laura Ubal sumó que la decisión en cuestión estaría sujeta al estado en el que se encuentre Valentino López tras la operación que le van a realizar este 27 de septiembre.

Wanda Nara iría con Maxi López a los Martín Fierro

“El año pasado Wanda pidió la suite principal, que estaba Mauro Icardi. Bueno, Wanda, en este Martín Fierro, metió en su lista de autorizados a Maxi López para que la acompañe a la alfombra roja, y luego sentarse en la mesa con ella, como participante de MasterChef”, comunicó Pepe Ochoa frente a las cámaras de América TV.

Minutos más tarde, Laura remarcó que la decisión de llevar a Maxi López no solo haría estallar a Mauro Icardi, sino también a las abogadas de este que estarán en la ceremonia: “En la fiesta, Wanda va a tener 700 cámaras porque en una mesa va a estar Elba Marcovecchio y también Lara Piro con el señor (Rodolfo) Barili. Por otro lado, va a estar Vicuña con Anita Espasandín”.

No obstante, Laura aclaró que, tanto la hermana de Zaira Nara como Telefe, estarían interesados en la asistencia del exdeportista: “La presencia de Maxi, que no es solamente Wanda, sino el canal, que quiere que estén juntos, y por eso le dieron la suite, y todo, pero depende de lo que pase mañana, porque operan a Valentino. Entonces, depende de lo que pase, va a ver si él va o si se queda con su hijo”.

Por lo pronto, Mauro Icardi no se ha vuelto a referir a Wanda Nara de manera directa o indirecta, ya que se encuentra en Turquía, realizaron los entrenamientos y partidos pertinentes con el Galatasaray.