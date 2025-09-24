Indignada, Yanina Latorre critica la polémica actitud de Wanda Nara y Maxi López: “Después se quejan…”

En horas pasadas, Maxi López sorprendió al compartir mediante su cuenta oficial de Instagram una fotografía de Wanda Nara. Dentro de la publicación referida, el exfutbolista le reprochó a la mediática el no haber asistido a una reunión que tenían pautada y, ella respondió de forma pícara a tal post. Tras el ida y vuelta entre los exesposos, Yanina Latorre cuestionó fuertemente el contenido publicado en las redes sociales.

Durante la más reciente emisión del programa que conduce en El Observador, Yanina Latorre expresó: “Para mí terminando cu... estos dos, si es que ya no lo hicieron. La foto que subió de ella de espaldas, explícame el contexto. Cómo les gusta lo mediático, después se quejan”.

El sugerente intercambio de Maxi López con Wanda Nara que dio qué hablar

Segundos más tarde, Yanina Latorre se refirió a la actual pareja de Maxi López, Daniela Christiansson: “Yo si soy la mujer de él, embarazada en Suiza, sabés como le digo que venga para casa y jugamos a MasterChef en nuestra cocina”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Yanina Latorre desenterró el pasado entre Maxi López y Wanda Nara para evidenciar cierta indignación por los hechos del presente: “Lo denunció por golpeador, por violento, que no le dio la plata, le terminó sacando la casa, estuvo años y años haciéndolo m...”.

Aunado a ello, Yanina Latorre en su programa de radio acotó: “Me acuerdo de que me mandó a mí audios de él gritando, insultando y, ahora, míralos. Por eso, no descarto que algún día haga lo mismo con Icardi”.

Por último, pero no menos importante, la esposa de Diego Latorre apuntó: “En la vida de Wanda todo es posible”.

Maxi López y Wanda Nara, más unidos que nunca

Mientras los hechos transcurren con normalidad en sus respectivas vidas, Maxi López se prepara para grabar las emisiones pertinentes de MasterChef Celebrity, mientras que Wanda Nara se destaca en la conducción del programa.

Se supo que Wanda Nara y Maxi López van a trabajar juntos en televisión: “Falta firmar...”

Tal eventualidad suponen que generará un gran revuelo debido a las indirectas que tanto Maxi López como Wanda Nara, le querrían enviar a Mauro Icardi, quien actualmente se encuentra en Turquía.