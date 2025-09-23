La China Suárez estalló contra Yanina Latorre por la delicada información que se atrevió a filtrar

La China Suárez cargó nuevamente contra Yanina Latorre por medio de su cuenta oficial de Instagram. Esto, luego de que la conductora de América TV expusiera la dirección de la nueva casa de la actriz en la Argentina.

Antes de resaltar los hechos, es importante mencionar que, la China Suárez actualmente está llevando a cabo un juicio contra Yanina Latorre, Ángel de Brito y Mandarina, por daños y prejuicios. La demanda en cuestión se originó después de que las figuras ya mencionadas filtraran e hicieran comentarios despectivos sobre la vida privada de la modelo y su familia.

La China Suárez tiene un nuevo hogar.

Ahora bien, con respecto al tema de actualidad, los hechos se desarrollaron luego de que la China Suárez publicara en las historias de Instagram lo que parecería ser el patio de su nueva propiedad. Sin embargo, en la imagen destacada, la modelo no hizo ningún tipo de aclaratoria.

Minutos más tarde, Yanina Latorre se refirió a la publicación de la China Suárez y, en ese contexto, dijo: “A todo esto, arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado y después llegó el camión de mudanza”.

La China Suárez apuntó contra Yanina Latorre.

Aunado a ello, Yanina Latorre mostró la entrada de la casa de la China Suárez y su auto. Tras aquella revelación, la actriz de En El Barro se hartó y apuntó fuertemente contra la figura de América TV.

“En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntado foto y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio, a dos casas los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos”, expresó la pareja de Mauro Icardi en su descargo.

La contundente respuesta de Yanina Latorre a la China Suárez

Lejos de aceptar la responsabilidad que le correspondería por su accionar, Yanina Latorre le respondió a la China Suárez por medio de un tuit realizado en X.

Yanina Latorre le responde a la China Suárez.

Puntualmente, Yanina escribió: “Esta caradura. Otra que expone toda su vida. Muestra casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no sé. Pero la culpable soy yo. Me tienen podrida”.

La polémica en cuestión se originó luego de que Pampita culpara a los medios de comunicación de la sobreexposición de su casa, misma a la cual robaron recientemente.