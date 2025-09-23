El tremendo cruce entre Mónica Farro y Yanina Latorre que generó tensión en el estudio de LAM: “Pelotu...”

No hay dudas de que LAM es el programa más popular de la televisión argentina con información de último momento sobre los famosos. El ciclo que conduce Ángel de Brito lleva, muchas veces, a que tengan enfrentamientos internos entre las panelistas, como fue el de Yanina Latorre y Mónica Farro.

El escándalo entre las panelistas surgió cuando Yanina Latorre contó que Mónica Farro no se lavaba el pelo hace días, a estas palabras se sumó Matilda Blanco. Esto llevó a que la vedette uruguaya hiciera un descargo y reinó un ambiente tenso durante la semana pasada en el programa.

“Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo. Patético. Creen que hacer esto en un programa de televisión es más gracioso. No lo es, es horrible lo que hicieron”, expresó Mónica Farro en un descargo.

Yanina Latorre, Mónica Farro y Matilda Blanco.

Después del fin de semana, las “angelitas” se encontraron en vivo en el programa y la situación se volvió tensa. Primero fue Yanina quien tomó la palabra y le dijo la verdad a Mónica.

La tensa situación en LAM entre Mónica Farro y Yanina Latorre

“No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas”, comentó Yanina pidiendo disculpas a su compañera.

Por su parte, Mónica no dijo ninguna palabra, se sacó la cucaracha y se fue a donde estaba Yanina. La situación generó un ambiente tenso porque no sabían que iba a hacer.

“¿Qué pasó?”, preguntó preocupada Yanina Latorre. En ese momento, Mónica Farro le dijo: “Vení” y la abrazó para hacer las paces.

La incómodo momento entre Mónica Farro Yanina Latorre

“Pelotu... dije ‘ahora me pega‘“, expresó con humor Yanina tras el desconcierto de la situación.

Por otro lado, Ángel de Brito intervino y comentó como espectador: “Se reconciliaron qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá”.