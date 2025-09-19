¡Escándalo en vivo! Mónica Farro destrozó sin filtros a Yanina Latorre y Matilda Blanco

Durante la semana en curso, Yanina Latorre sugirió en LAM que Mónica Farro no se lavaba el pelo y Matilda Blanco acompañó las burlas que se hicieron al respecto. Como es de suponer, la situación en cuestión rápidamente se viralizó en las redes sociales y, entonces, la vedette uruguaya se dispuso a realizar un contundente descargo en contra de sus compañeras de trabajo.

Mónica Farro compartió un video en sus redes sociales y, a través del mismo, expresó: “Solo en una mente oscura y enferma está pensar 24 horas antes cómo reírte de mí en un programa de televisión, dicho por Matilda”.

Yanina Latorre y Matilda Blanco burlándose de Mónica Farro.

De acuerdo con Mónica Farro, las burlas hacia su persona se habrían planeado con anticipación en el cumpleaños de Pepe Ochoa: “Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo. Patético. Creen que hacer esto en un programa de televisión es más gracioso. No lo es, es horrible lo que hicieron”.

No obstante, Mónica Farro cuestionó la postura que ha tenido tanto Latorre como Blanco en otras oportunidades: “Una persona como Yanina, que dice haber sufrido bullying por Maru Botana y lo mal que la pasó, ¿termina haciendo bullying? Después está Matilda, que se llena la boca diciendo que solo habla de la ropa, ¿y ahora qué pasó? Mentirosa y frustrada”.

Aunado a ello, Mónica Farro agregó al descargo en cuestión las siguientes palabras: “Son dos personas a las cuales respetaba y hoy no respeto más. Deberían pedir disculpas”. Por último, pero no menos importante, la panelista de LAM advirtió: “Mi mente es muy fuerte, no me voy a suici... ni a renunciar. No me voy a ir de un lugar en el cual me siento feliz de estar, pero hay mucha gente que no tiene esa mentalidad y, a raíz de estas cosas, la pasa muy mal”.

Yanina Latorre se defendió de los dichos de Mónica Farro

En la más reciente emisión de LAM, Yanina Latorre en principio se mostró indignada y dijo: “Es un montón. Esta chica es ignorante”. Luego, la conductora de SQP aclaró que no le hizo bullying a Mónica Farro y para ello buscó la definición de la palabra en cuestión.

Asimismo, Yanina Latorre sumó: “Si hablamos de suicidio por decirle que tiene el pelo sucio me parece una locura, le resta seriedad al tema”. Por último, pero no menos importante, la mujer de Diego Latorre aclaró: “No hubo una premeditación, no hubo un plan macabro”.