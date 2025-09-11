Preocupación por el crítico momento familiar que atraviesa Yanina Latorre, y la repentina confesión que hizo en vivo

Yanina Latorre siempre se ha mostrado ante el público con una actitud positiva y, muchas veces, imponente. Sin embargo, en la más reciente emisión de LAM, la panelista dejó ver su lado más sensible al realizar una inesperada confesión en vivo.

Para contextualizar los hechos, Yanina Latorre anticipó que a su mamá (Dora) la operaron recientemente por un tumor maligno que tenía en el cuero cabelludo. Luego, la también conductora explicó que dicho tumor salió debido al sol que tomó su madre cuando estaba más joven.

Yanina Latorre junto a su mamá, Dora.

Ahora bien, por lo compleja de la situación, Yanina Latorre contó en LAM que el proceso para retirar definitivamente el tumor requiere de varias cirugías y esa situación la tiene muy preocupada.

La angustia de Yanina Latorre y su emotiva confesión en vivo

En LAM, Yanina Latorre admitió que está “angustiada y cansada”, luego de ser consultada por su estado de ánimo. Minutos más tarde, la panelista remarcó que, en el pasado, las personas se exponían mucho más al sol, como lo hizo su madre.

“Tiene 85 años, es de otra época, se mataba al sol y es difícil que no esté al sol. Por eso, empezó a tener muchas lastimaduras en el cuerpo y una muy fea en el cuero cabelludo", sostuvo Yanina.

Asimismo, Yanina Latorre aclaró: “Hoy la operaron y le sacaron un tumor maligno del cuero cabelludo. Está bien, bárbara, pero le rasparon todo. Mañana la vuelven a operar para reconstruir el cuero cabelludo y es una operación más delicada”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Yanina Latorre reveló: “Le van a sacar todos los tumores de los brazos y las piernas. Así que la operación de mañana va a ser más delicada”.

Yanina Latorre con su mamá, antes de la intervención.

De acuerdo con lo relatado por Yanina Latorre, antes de empezar a realizar el procedimiento en cuestión, se encargaron de contactar a los mejores especialistas para evitar cualquier tipo de eventualidad.

Sin embargo, la angustia de Yanina Latorre persiste por el estado de salud de Dora y los próximos procedimientos quirúrgicos que tienen que llevar a cabo.