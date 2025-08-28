Yanina Latorre comunicó la peor de las noticias y causó mucha preocupación: “Lograron callarme”

Antes de empezar con la emisión pertinente de “SQP”, Yanina Latorre alertó a sus seguidores en Instagram. Puntualmente, la conductora de televisión avisó que, al finalizar su jornada laboral, iba a realizar un importante anuncio.

Como es de suponer, todos estaban expectantes a la palabra de Yanina Latorre, quien después de generar el suspenso correspondiente, apareció en Instagram con el anuncio prometido previamente.

Yanina Latorre compartió un video en las historias de su cuenta oficial de Instagram y, al principio del mismo, expresó: “Amor, fin del día. Acabo de terminar, no doy más. Me están matando a preguntas, ¿les cuento? Lograron callarme“.

Yanina Latorre. Foto: captura pantalla

Luego, en el mismo multimedia, Yanina Latorre siguió: “Era algo que podía pasar y pasó, así que tomé una decisión. Me bajo de picantearla por un tiempo. Sepan entenderme”. De esa manera, la conductora de América TV comunicó la peor de las noticias y causó mucha preocupación.

Esto debido a que, ante cualquier circunstancia, Yanina Latorre siempre ha expresado públicamente su opinión y ahora hay quienes se preguntan quién fue la persona que logró callarla y qué tema detonó tal situación.

Sin embargo, Yanina Latorre no dio más detalles al respecto y, en su lugar, advirtió: “Este era el anuncio que tenía para hacerles. Lo único que sé es que no sé cuánto me va a durar, pero hay temas de los que ya no voy a hablar”.

Quién habría logrado callar a Yanina Latorre momentáneamente

Aunque Yanina Latorre no dio nombres al momento de realizar el anuncio mencionado por Instagram, las especulaciones ya empezaron a circular por las redes sociales. Algunos cibernautas concluyen que la esposa de Diego Latorre habría tenido un momento de tensión con Wanda Nara y, debido a este, ya no hablaría de los escándalos que la rodean.

Especulaciones sobre el anuncio de Yanina Latorre.

Los usuarios suponen que se trata de Wanda Nara a quien Yanina Latorre haría alusión por las opiniones en su contra que ha generado estos últimos 3 días.

También, están los cibernautas que aseguran que lo sucedido con Yanina Latorre sería un tema relacionado a la China Suárez, debido al juicio por daños y perjuicios que está en curso. Sea cual sea el caso, la panelista de “LAM” todavía no aclaró la situación, por lo que, todo lo que se sabe es especulativo.