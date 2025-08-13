¡Se picó mal! Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Thelma Fardín: “Preferís hacer un papelón”

Yanina Latorre y Thelma Fardín protagonizaron un fuertísimo enfrentamiento en X. El hecho se dio luego de que la actriz publicara un video en las redes sociales donde explica (de manera entretenida) el famoso caso judicial que la enfrentó a Juan Darthés.

De acuerdo con la grabación de Thelma Fardín, el actor busca anular el juicio que lo condenó a 6 años de prisión y, es por ello que, ella explica el motivo por el cual el resultado obtenido ante la Justicia no se anulará.

Ahora bien, inesperadamente, la grabación de Thelma generó un mar de críticas por la manera en la que decidió informar al respecto y, entre los cuestionamientos referidos, surgió el de Yanina Latorre.

Concretamente, la esposa de Diego Latorre citó el video en X y escribió: “Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿no?”.

Luego del escándalo que generó la respuesta de Yanina Latorre, Thelma respondió con este contundente mensaje: “Yanina, No es que te importe la forma, es que criticás lo único que podes porque no soportas el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera”.

Además, la actriz sumó a su descargo lo siguiente: “Sobre tu idea de ‘guionado’, cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostés cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news, ¿Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo, es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos, los tuyos, te hicieron destilar odio”.

Tensión entre Yanina Latorre y Thelma Fardín.

Lejos de omitir las palabras de Thelma Fardín, Yanina Latorre inmediatamente contestó con otro tajante y firme escrito que decía: “No entendiste nada. Estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia. Te creo todo y estoy muy feliz con la condena por vos y por todas las mujeres que pasaron por lo mismo que vos, pero no me parece esta la forma de comunicar tipo reel guionado”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Yanina Latorre sumó: “Y creo que tengo derecho a expresarlo. Una lástima que subestimes mujeres y me agredas así. Yo no te agredí. Y cuando decís que si hablamos mano a mano haría un papelón, habla más de vos que de mí. Te espero en mi programa cuando quieras".

El contraataque de Yanina Latorre desde América TV

Yanina Latorre desarrolló lo ocurrido con Thelma Fardín durante la más reciente emisión de su programa “SQP” y reafirmó su postura ante los hechos.

Según Yanina Latorre, Thelma Fardín habría frivolizado los hechos vividos con Juan Darthés al realizar un video guionizado, editado y en el cual se promociona una famosa marca de calzados y prendas.

“No me gusta cómo comunica”, aseguró la conductora de televisión. Minutos más tarde, la esposa de Diego Latorre miró a la cámara y le respondió a Thelma: “Frivolizás”. Aunado a ello, Yanina concluyó: “No la odio”.