¡No es en la televisión! Yanina Latorre reveló su inesperado nuevo trabajo y dejó a todos en shock: “Se viene el...”

Yanina Latorre es una de las famosas más temidas de los medios de comunicación por opinar sin filtros de las distintas temáticas y tener información de primera mano sobre la vida de los famosos. Pero no solo eso, sino que en cámara también revela detalles de su historia familiar.

La famosa no para de trabajar y en su diaria está al frente de dos programas, uno en la radio por El Observador, y en Sálvese quien Pueda, luego forma parte del panel de LAM, como hace varios años. Ahora, la contadora pública reveló que sumará una nueva experiencia a su curriculum, pero que está alejado de las cámaras.

Yanina Latorre

Al aire de su programa por El Observador, Yanina Latorre contó la impensada propuesta laboral que recibió y que aceptó como un nuevo desafío. “Tengo una primicia mía. No puedo dar más data. Hoy fue mi primer ensayo, se viene el teatro. Falta un montón, va a ser un unipersonal. Muy complicado, hasta que no sea perfecto... Es ensayar y empezar a escribir”, reveló la conductora sobre la obra de teatro que protagonizará.

El nuevo trabajo de Yanina Latorre: lejos de los medios de comunicación

Si bien aseguró que nadie sabía nada porque era un “secreto total”. “No le conté ni a Diego. Nadie sabía. Aunque me pregunten, nadie sabe nada”, contó Yanina Latorre a sus compañeros y audiencia de la radio.

“La persona que me contrata, que no voy a decir quién es, me contó que vos hablás, te graban y después alguien va ordenando y dándole un hilo conductor”, explicó la contadora pública sobre la obra que protagonizará y que recién están dándole forma.

“Mi vida, mi vida pública, mis cosas de chica, Diego, los chicos, los chistes, los famosos, pero todo tiene que empezar desde un lugar”, comentó la famosa sobre los temas que forman parte de su obra.

De igual manera, Yanina resaltó que no es actriz y que va a tener una especie de ayuda para los “disparadores”. “Yo no quiero aprenderme un guion de memoria, primero porque no soy actriz, no es que ensayo… ¡No sé qué hice hoy, pero hice un montón de cosas!”, agregó sobre el primer ensayo.

Asimismo, cuando sus seguidores le preguntaron en sus redes sociales para cuando será el unipersonal, la contadora pública contó: “El año que viene”.