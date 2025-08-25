Yanina Latorre contó el insólito momento que vivió en el casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Me robé...”

Yanina Latorre participó en la edición más reciente de “Trato Hecho” y, en medio de tanto, realizó una inédita confesión sobre lo que hizo durante el casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Antes de llegar al punto, Yanina Latorre aclaró: “Él al principio me quería, porque yo los ayudé. Cuando ella se separó de Máxi (Lópex) yo quedé del lado de Wanda y Mauro. Y ahora que se separó de Icardi, tengo sentimientos encontrados”.

Wanda Nara y Mauro Icardi cuando se casaron.

Después, Yanina Latorre recordó que la boda entre Wanda y Mauro se llevó a cabo en el Palacio Sans Souci y, además, anticipó lo que habría sido el insólito momento que vivió: “Él bajó como en una telaraña y ella entró como en un auto antiguo. Yo no me perdí nada, me robé todas las cosas del baño”.

La insólita experiencia que vivió Yanina Latorre en la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi

Lejos de cortar el tema cuando contó que se robó todo lo del baño, Yanina Latorre siguió y fue aún más precisa. Concretamente, la conductora detalló: “Le robé cosas a los novios. Entrabas al baño y todo tenía las iniciales de Wanda y Mauro”.

Aunado ello, Yanina Latorre aclaró que se llevó varias cosas del baño y algunas prendas de los novios para, posteriormente, mostrarlas en “LAM” cuando hablaran sobre lo que fue la boda del año.

“Él tenía un calzoncillo de Mickey y ella una bombacha de Minnie y yo se los afané”, sumó Yanina Latorre a su relato. Por si fuera poco, la panelista de “LAM” develó que en la fiesta no se podía grabar nada porque el contenido era exclusivo de Wanda, pero ella buscó la manera de hacerlo.

Por su parte, Yanina recordó que, para aquel entonces, tuvo a una cómplice: “Las que tenían bebé podían tener celular y yo le pedí el celular a Paula Chaves, saqué fotos, grabé y luego le pedí que me pasara todo”, puntualizó.

Wanda Nara y Mauro Icardi antes de separarse.

Por último, pero no menos importante, Yanina Latorre reconoció que se excedió durante la boda de Mauro y Wanda: “soy una mafiosa”, bromeó en el piso de “Trato Hecho”.