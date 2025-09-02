Yanina Latorre filtró la picante conversación que tuvo con Fede Bal en privado: “Qué atrevida soy”

Después de que Evelyn Botto hablara sobre el vínculo que actualmente sostiene con Fede Bal, Yanina Latorre intervino para tener todas las posturas de esta historia. Puntualmente, la conductora de América TV contactó al hijo de Carmen Barbieri para que le hablase sobre los rumores de romance que circulan en la web.

En ese contexto, Yanina Latorre advirtió que, al principio, Fede Bal no le contestó los mensajes, pero luego este le informó que estaba sin señal, razón por la cual, la comunicación sería interrumpida.

Yanina Latorre expuso la conversación que tuvo con Fede Bal

Como parte de la búsqueda de información, Yanina Latorre anticipó que, durante la conversación con Fede Bal, él se comportó de una forma muy cariñosa para con ella, lo cual le sorprendió.

“Me dice: ‘Hola rubia, estaba viendo Forever Young’“, comenta Yanina Latorre en el piso de “SQP” mientras su panel de profesionales se emocionaba por la manera de hablar del hijo de Carmen. En ese contexto, la también panelista de América dijo: “Él es espléndido”.

Ahora bien, Fede Bal le confesó a Yanina Latorre que su teléfono estaba repleto de mensajes debido a los rumores de romance con Evelyn Botto y, entonces, la conversación se salió de control.

“La amo a Evelyn le tiro, y él me responde: ‘Y cómo no’”, dice Yanina Latorre. Después, la presentadora sumó: “¿Solo gar.... o pasó algo más? Qué atrevida soy".

Claro que, entre risas, Yanina Latorre aclaró que la conversación en cuestión se originó a las 12 de la noche, por lo cual, daba para hacer comentarios picantes. Sin embargo, Fede Bal no aclaró el vínculo que tiene con Evelyn, solo dijo: “Nos conocemos hace años”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Yanina Latorre abordó a Federico con otra interrogante: “Le pregunté: ‘¿Te garchas... a Majo Martino?’. Y me dijo: ‘Bueno, esto ya se fue a la mierd...”.

Por su parte, Fede Bal y Yanina Latorre hicieron las pases, después de los momentos de tensión vividos en el pasado con Sofía Aldrey (su expareja) y Estefi Berardi (quien se habría metido en la relación del actor).

Sofía Aldrey habló por primera vez del supuesto romance entre Federico Bal y Estefi Berardi

“Vos siempre me mataste, pero en esta nueva temporada fuiste muy dulce conmigo. En esta nueva temporada nos queremos”, dijo Fede Bal en un audio que le mandó a Yanina.

Y, además, el actor agregó: “Chao rubia, cuídate, besos”. Así, para finalizar el tema entre risas, Yanina Latorre concluyó: “Miren cómo me prostituyo por este programa, todos sean para traer algo y ustedes boludeando”.