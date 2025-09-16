Joel Ojeda confirmó su romance con una figura de LAM y el shock es total: quién es su nueva pareja

Luego de la corta, pero muy resonada relación que sostuvo con Samanta Herdt, todo parece indicar que Joel Ojeda se despidió del pasado y le dio paso a un nuevo presente. El exparticipante de Gran Hermano blanqueó a su nueva novia y, como es de suponer, dejó a más de uno en shock.

De acuerdo con la información que transcendió durante las últimas horas, Joel Ojeda de Gran Hermano utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar que tiene novia y, además, revelar la identidad de la mujer en cuestión.

Joel Ojeda de Gran Hermano.

Quién es la nueva novia de Joel Ojeda que forma parte de LAM

Aunque Joel Ojeda sobrelleva su vida personal de manera pública, igual que la laboral, este intenta no exponer demasiado sus relaciones amorosas porque pueden cambiar conforme pasa el tiempo. Sin embargo, en esta oportunidad, el exparticipante de Gran Hermano no se limitó a la hora de exponer a su nuevo amor.

Tal como se mencionó antes, Joel Ojeda compartió varias fotografías en el perfil de su cuenta de Instagram y, al pie de estas, escribió: “Frente al río”. No obstante, el exparticipante de Gran Hermano etiquetó a su nueva pareja, Juana Delfino.

Joel Ojeda junto a su nuevo amor.

La mujer en cuestión figura como productora no solo en LAM, sino también de Bondi Live, pero lleva una vida mucho más reservada al momento de generar contenido en las redes sociales. Aun así, las fotografías compartidas evidencian el gran vínculo que hay entre Juana Delfino y el exparticipante de Gran Hermano.

Después, se destaca como el círculo cercano de Joel Ojeda y Juana Delfino dejaron comentarios en la publicación referida que reflejan el apoyo y la aprobación de las partes. En cuanto a Samanta Herdt se refiere, luego de la breve, pero significativa relación con la exfigura de Telefe, decidió llamarse al silencio y no emitir opiniones positivas o negativas sobre lo ocurrido entre ambos.

Joel Ojeda y Juana Delfino.

Además, todo parecería indicar que Samanta Herdt tampoco quiere verse relacionada con el nuevo vínculo que forjó su expareja y es por ello que opta por distanciarse de todo aquello que directa o indirectamente la conecte a Joel Ojeda y Juana Delfino.