Joel Ojeda habló sobre los rumores de romance con Agostina Spinelli y contó la verdad: “Siempre fuimos...”.

En los últimos días, comenzaron a tomar fuerza los rumores de un posible romance entre Joel Ojeda y Agostina Spinelli, ambos ex participantes de Gran Hermano. Las sospechas surgieron luego de un filoso cruce en la red social X entre Agostina y Catalina Gorostidi, quien fue amiga cercana de ambas partes.

La pareja nacida en GH se habría separado.

Tras el intercambio virtual, Catalina habló con la prensa y no se guardó nada: acusó a su ex amiga y a su ex pareja de haberse “aliado” recientemente y deslizó que entre ellos habría algo más que amistad. Según su versión, las señales de complicidad que ambos comparten en redes sociales serían el indicio de un vínculo sentimental que intentan mantener en secreto.

Joel Ojeda habló sobre su vínculo con Agostina Spinelli

Ante los crecientes rumores, Joel rompió el silencio para aclarar cuál es su vínculo con Agostina. En una entrevista con Pilar Smith para Net TV, expresó su fastidio y afirmó: “Lo dije 750 mil veces, lo digo 751 mil: esa foto es de hace dos o tres meses, o más. La fui a ayudar porque ‘La Poli’ se compró un departamento y estaba remodelando. Yo le di una mano con el baño, con las pintadas”.

Además, explicó cómo coincidieron recientemente: “Somos amigos, siempre fuimos amigos, nunca pasó nada. Lo que pasa es que justo nos fuimos a hacer un trabajo juntos. A mí me ofrecieron una presencia en un boliche del interior, y se lo propuse a Agos. Fuimos los dos”.

También recordó su paso por Gran Hermano y los momentos compartidos con ella dentro de la casa: “Con ‘La Poli’ tuve el baile en la casa, y sí, fogonearon mucho con eso, pero nunca pasó nada”.