Lola y Dieguito, los hijos de Yanina Latorre, lanzaron su marca de ropa: qué prendas venden y cuánto cuestan

Yanina Latorre es una de las comunicadoras más influyentes de los medios de comunicación y de las más temidas por tener información de primera mano sobre los famosos. La contadora logró crear su propia comunidad y ser una voz autorizada para opinar de todos. Sus hijos Lola y Dieguito, de su matrimonio con Diego son destacados influencers que abrieron su propio emprendimiento.

Yanina y Diego Latorre con sus hijos

La familia Latorre es, sin dudas, de las preferidas del entretenimiento y el deporte. Los cuatro se acompañan y apoyan en sus proyectos. Lola que está próxima a recibirse de abogada, se unió con su hermano Dieguito para crear su marca de ropa que ya es furor entre los famosos.

Los hijos de Yanina Latorre y Diego presentaron su marca de ropa

Nepo Baby es el nombre que eligieron los hijos de Yanina y Diego para la marca de ropa que tiene prendas diseñadas por ellos y su estilo cotidiano para vestirse. El término hace referencia a ser “hijo de”, por lo que sus invitados especiales para el lanzamiento fueron famosos hijos de otros famosos.

“Sí, es verdad que somos hijos de un jugador de fútbol y una periodista de espectáculos. Pero también es verdad que vinimos a reinventar la industria del denim. Nepo Baby nace en 2025 de la mano de Lola y Dieguito, con la idea de imponer una mirada fresca sobre la moda”, señala la descripción en la página web de la marca.

“Buscamos ser la voz de una generación audaz y sin miedo a romper moldes, con el foco siempre puesto en la calidad y el diseño”, describe la marca que se caracteriza por el denim oversize y los tops.

Las prendas que diseñaron son inspiración de lo que usan en su cotidianeidad. El estilo urbano, relajado, el tiro bajo y las remeras mini son una expresión de la moda actual que rompe el estereotipo formal, aportando originalidad.

En la web están los primeros diseños que son jeans tiro bajo, oversize con roturas que van desde los 167.000 a los 186.100 pesos. En cuanto a las remeras hay en talles S, M y L y tienen un valor de 52.100 pesos.