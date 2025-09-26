Maxi López habló sobre el novio de Wanda Nara y sorprendió con una insólita confesión: “El otro día estuvimos...”

Luego de llegar a la Argentina por las grabaciones pertinentes de MasterChef Celebrity, Maxi López rompió el silencio. El exfutbolista habló con LAM sobre las actividades que hará dentro del país durante las próximas semanas y, además, se refirió de manera puntual a su actual vínculo con Wanda Nara.

Cabe aclarar que, Maxi López reside en Suiza junto a su actual mujer Daniela Christiansson y la hija que ambos tienen en común llamada Elle. Aunado a ello, la pareja espera a su segundo hijo, puesto que la modelo se encuentra embarazada.

Maxi López en Instagram.

Qué dijo Maxi López sobre su vínculo con Wanda Nara

Mientras salía de las instalaciones de Telefe, Maxi López fue abordado por el equipo de LAM y, para hacer referencia a las grabaciones de MasterChef, aclaró: “Tengo que mejorar en la cocina, y lo voy a hacer, puedo sorprender”.

Después, Maxi López se refirió a la lesión que sufrió uno de los tres hijos que tuvo con Wanda Nara: “Valentino tuvo una lesión grave en los cruzados. Estamos organizando su operación, que va a ser el próximo sábado y ayudándolo. Tiene que hacer fisioterapia”.

Por su parte, la cronista de LAM sacó a relucir el nombre de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara y, lejos de evadir el tema, Maxi contó: “El otro día estuvimos comiendo un asado en su casa, cocinó, nos abrió la puerta. Es un copado. Se portó superbién con nosotros y los chicos”.

Con relación a su estadía en la Argentina, López aclaró: “Me la paso extrañando en todos lados, pero es lo que me toca, así que voy y vengo todo el tiempo”. Por último, pero no menos importante, el exfutbolista hizo referencia al vínculo que actualmente sostiene con su exesposa.

El reencuentro de Maxi López con los hijos que tuvo con Wanda Nara y el fin de los rumores

“Estoy contento de la relación que tenemos con Wanda. Fue mucho tiempo peleando y ahora es tiempo de paz. Quiero que las cosas estén bien, así los chicos también lo están”, concluyó Maxi López.