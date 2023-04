¿Se acabó el amor? Aumentan los rumores de crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El programa portugués, Noche de estrellas, comentó que el jugador, Cristiano Ronaldo, estaría teniendo dificultades para lidiar con ciertas actitudes de su pareja, Georgina Rodríguez, quien a principios de este año había desmentido todo tipo de rumores de crisis con el jugador del equipo Al-Nassr.

En enero pasado, el jugador firmó un contrato con el equipo de Arabia Saudita, lo que generó que se convierta en el jugador mejor pagado de la historia recibiendo alrededor de 200 millones de dólares anuales. Este último hecho será uno de los motivos que ocasionarán las peleas en la pareja.

Hasta toallas de lujo: cómo es por dentro el yate de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo / Foto: Instagram Foto: Georgina Rodríguez

Los rumores sobre la pareja comenzaron después de que una persona cercana al exfutbolista del Manchester United, le confesara al periodista Daniel Nascimento lo que estaba ocurriendo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo junto a su familia en un partido del Al-Nassr Foto: AHMED YOSRI

Según esta fuente cercana, “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia empieza a no hacerle gracia.”, reveló el periodista.

“No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita, se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada.”, terminó de aclarar Daniel Nascimento.

La fuente cercana a la pareja afirmó que es altamente probable que la pareja quiera separarse en un futuro cercano. Aunque se han tratado de mantener juntos por sus hijos, la paciencia del delantero del equipo árabe está llegando a su fin.

Sin embargo, la modelo Filipa Castro, amiga de Cristiano, salió a desmentir los rumores: “Puedo afirmar de una fuente cien por ciento fiable que están como siempre. Súper bien. Estas son historias y chismes encargados por gente que no la soporta a ella. Son dos personas que se tienen un amor para dar y regalar”, afirmó la modelo.

Filipa Castro amiga de Cristiano Ronaldo Foto: web

Las críticas a Georgina Rodríguez por su mala actitud

Durante su visita al programa conducido por Pablo Motos, El Hormiguero, a fines del mes de marzo, Georgina Rodríguez género una variedad de críticas en las redes sociales debido a ciertos comentarios y actitudes de la modelo.

“Pablo Motos está deseando terminar la entrevista porque no sabe por dónde tirar con la tía esta”, “Georgina les pone a sus hijos videos de niños que no tienen comida en el plato. ¿Esto está pasando? ¿No es una broma? Miren niños, si no comen se convierten en pobres”, comentaron algunos usuarios.

Georgina Rodríguez en el programa de Pablo Motos Foto: web

“Georgina no puede ser más antinatural y superficial y la entrevista está siendo surrealista. Tremendo Pablo en esta ocasión aguantando el tirón. ¡Qué ansiedad me está entrando, viéndola tan estirada cuando se mira en la pantalla!”, siguieron otros usuarios.