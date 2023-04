Georgina Rodríguez sorprendió a sus fans al revelar cuánto gasta un día de shopping

Georgina Rodríguez se encuentra en lo alto de su carrera con su segunda temporada de “Soy Georgina”, recientemente estrenada en la plataforma de Netflix. En su reality mostró varios momentos de su vida cotidiana junto a su gran amor, el jugador Cristiano Ronaldo y sus dos hijas. La serie obtuvo varios comentarios en las redes, sin embargo, la modelo reveló un detalle que no pasó desapercibido entre la gente.

La gran compra se dio en unas vacaciones en Cerdeña, una isla, donde disfrutaba con sus amigos personales. Aquello fue lo que generó la necesidad inicial, la influencer necesitaba urgentemente un traje de baño.

Georgina Rodríguez Foto: Instaf

Mamen Morales, uno de sus amigos cercanos, afirmó: “Cuando ella va de compras es que no hay límite. Puede tener todo lo que quiera”.Y no se equivocó, ya que cuando la esposa de Cristiano Ronaldo llegó al lugar, quedo fascinada por diferentes prendas que no dudo en llevarse.

Cabe destacar que la empresaria toma las prendas sin probárselas en la tienda, sino que prefiere llevárselas y descubrir cómo le quedan en su casa.

Georgina Rodríguez cambió su físico durante estos años

“Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda... Que me digan ahora cuánto es la broma”, comentó la modelo entre risas antes de saber la cifra final.

Georgina Rodríguez Foto: web

Cuando Georgina se acercó a la caja, la encargada le reveló un total de 27.515 euros, que posteriormente se redujo, cuando la influencer tuvo que dejar algunas prendas, entre ellas un conjunto deportivo gris que tenía un costo de casi 7000 euros.

“No se lo compró con todo el dolor de su corazón, ¡porque estuvo todas las vacaciones acordándose del chándal!”, delató Iván García, un amigo cercano a la modelo.

¿Habrá tercera temporada del reality show “Soy Georgina”?

Georgina Rodríguez protagoniza “Soy Georgina” el reality show original de Netflix en donde muestra su vida profesional como personal.

La serie se estrenó en el año 2022 con solo 6 episodios que alcanzaron para enloquecer al público. A su vez, Georgina acumula más de 47 millones de seguidores en Instagram y en los últimos años ha obtenido un reconocimiento aparte que la ha llevado a obtener su propia fama.

Portada oficial del reality show "Soy Georgina" en Netflix Foto: web

Durante el mes de marzo de este año, Netflix lanzó 6 nuevos episodios que componen a la segunda temporada, donde se pueden apreciar hermosos viajes de la protagonista y la aparición de importantes figuras como Bella Hadid, Christina Aguilera, Rosalía, Rauw Alejandro y Nathy Peluso.

Lo cierto es que la audiencia quiere más y está a la espera de un nuevo anuncio por una tercera temporada. Aunque aun la plataforma y Georgina no han hecho un anuncio oficial, los rumores indican que el reality seguirá adelante.