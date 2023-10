Romina Malaspina reveló que Sofía Clerici quiso conquistarla y mostró las pruebas

Hace varios días que Romina Malaspina fue señalada como en una posible relación con Martín Insaurralde. Sin embargo, el fin de semana se conoció que el político está en un romance con Sofía Clerici lo que destapó un escándalo por los lujos y viajes que compartieron.

La mediática deslumbró en redes. Foto: instagram

Ante esta situación fue la DJ quien habló del tema del momento y volvió a negar un acercamiento con el político. Pero lo que llamó la atención fue que la famosa reveló que en realidad quien quiso conquistarla fue Sofía Clerici.

Romina Malaspina contó que Sofía Clerici quiso conquistarla

La participante del Bailando 2023 estuvo de invitada en el programa “Estamos Okey” por América Tv y habló sobre los comentarios que primero vinculaban a ella con Martín Insaurralde. “No sé de dónde salió el rumor de que estaba con él, pero sí me dijeron que estaba viendo un vivo mío, pero no tengo nada que ver”, explicó.

Luego la famosa relató una situación particular que vivió con Sofía Clerici en un restaurante, donde la modelo quiso conquistarla. “Queríamos que nos fuéramos juntas. Me quiso levantar”, comentó.

“Estábamos en un bar en el cumpleaños de una amiga. Primero me envío un champán a la mesa y le agradecí. Después cuando fui al baño, ¡zacáte!, estaba ahí. Me empezó a hablar para que nos fuéramos juntas y como que fue muy imprevisto para mí”, relató la DJ en el programa.

Al ser consultada por su negativa a la invitación de la modelo, Romina comentó “No es que no me gustan las chicas, pero no me gusta que me encaren así... Tan fuerte”.

Luego habló sobre el momento en que se iba del lugar y Sofía se acercó a ella: “Después me estaba yendo, y en el estacionamiento me dio un pico. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado. Me robó un beso, casi un chape”.

Pero no todo quedó ahí, sino que Romina contó que la modelo le envía mensajes, fotos y videos comprometedores por el chat de Instagram. Sin embargo, ella no responde pero que los vio cuando “explotó” la situación entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde.