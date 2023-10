Las publicaciones de Sofía Clerici que indicarían que la relación con Insaurralde viene de hace tiempo

Este fin de semana explotó el escándalo por el viaje de lujo de Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clerici, que generó fuertes manifestaciones de enojo, caos en la política, y que derivó en la renuncia de Insaurralde a su cargo como Jefe de Gabinete de Buenos Aires y también una denuncia contra él.

Antes de que Sofía Clerici pusiera su cuenta de Instagram en modo privado, lo que hizo este domingo, “Pochi”, de la cuenta de Instagram Gossipeame, mostró publicaciones pasadas de Sofía Clerici que demostrarían que su relación con Insaurralde viene desde hace años, y que, de ser así, existe posibilidad de que político haya engañado a Jesica Cirio con ella.

En primer lugar, Pochi mostró que Clerici tenía el pelo de color rojizo en 2021, igual a como se ve en una imagen de un momento íntimo que subió con Insaurralde y que después borró.

Pochi asegura que por las publicaciones en redes de Sofía Clerici, la relación con Insaurralde sería al menos desde el 2021. (Instagram Gossipeame)

Por otro lado, mostró que en esa misma época, Clerici, con el mismo look, mostraba en Instagram como celebraba el cumpleaños de su “amor”. La fecha fue el 1 de junio y Pochi insinuó que puede ser el festejo de cumpleaños de Insaurralde, quien nació un 30 de mayo.

El descargo de Sofía Clerici tras el escándalo

“Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc., trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente… nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio Tal Persona... no hay pruebas”, dijo la modelo a través de Twitter.

Anteriormente, Clerici también se había manifestado a través de las redes sociales luego del escándalo que se desató a partir de sus posteos de fotos en Marbella en un yate junto a Martín Insaurralde. Por esos posteos, el político en horas de la tarde de este sábado presentó su renuncia.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, manifestó Insaurralde en su salida.

Cabe destacar que el contenido de las publicaciones de la modelo daban cuenta de un viaje cuanto menos inoportuno a Europa (debido a la coyuntura política, económica y social que atraviesa el país), sino que además desató la polémica al no quedar claro cómo tanto Insaurralde como ella pudieron costear los valores de alquiler de un yate de más de 10 mil euros por día, sin contar los ostentosos consumos que se hicieron dentro de la embarcación, tales como bebidas caras, y regalos notorios.