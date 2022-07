Durante el programa de “Socios en el espectáculo”, Rodrigo Lussich se vio realmente emocionado luego de presentar una nota sobre Lizy Tagliani y su deseo de ser madre. El conductor no pudo evitar sentirse reflejado en su colega.

Rodrigo Lussich se abrió con sus compañeros y ante la audiencia para hablar de su deseo de ser padre. “A mí me moviliza mucho, me identifica mucho” expresó en relación a la historia de Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani Foto: Instagram/lizytagliani

“Ella habló de la maternidad como de no perderse la oportunidad de que alguien dependa de vos en la vida” añadió sensibilizado por el tema que estaban tratando en el estudio de televisión.

El periodista quiere ser papá pero admitió no haberse animado a dar el paso. (Instagram).

Luego, profundizó sobre su propia vivencia: “Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años, ¿no?, con Juampi, hace poco, que es alguien a quien quiero enormemente, que es mi familia”.

“Me toca porque me parece un paso tan fundamental. Voy a cumplir 50 años, no sé si voy a poder” contó a corazón abierto. “Por eso, porque lo trato, lo elaboro, lo llevo a terapia, y no sé si seré capaz de dar ese paso y la admiro profundamente”, dijo sobre Tagliani.

Lizy Tagliani habló sobre ser madre con su novio Sebastián Nebot: “él me convenció”

“¿Sebastián te va a acompañar en esto, lo hablaste con él?”, le preguntaron en el programa televisivo a Lizy Tagliani, quien respondió con sinceridad “es un gran impulsor de todo esto”, en referencia a su novio Sebastián Nebot.

La conductora y humorista dio detalles sobre el momento en que tomó la decisión: “Yo le decía que no sentía que estaba preparada, pero él me convenció.”

“¿Lo van a tener juntos?”, indagaron los panelistas y Lizy contestó: “Tal vez sí, no lo tenemos decidido pero supongo que si él es mi pareja y me va a acompañar algo va a tener que ver.”

Por último, la actriz destacó: “Estoy muy contenta, hace bastante que venía viendo la posibilidad, no sé si se va a dar o no pero es un lindo proyecto.”