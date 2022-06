Este jueves Rodrigo Lussich sufrió un momento de mucha presión y estrés al chocar contra un colectivo en la tarde de este jueves. Ocurrió en el barrio porteño de Villa Crespo mientras iba con su auto acompañado por Adrián Pallares.

Así lo contó este viernes en “Socios del Espectáculo” cuando logró superar el episodio y ya estaba más calmado. De todas formas aclaró que no hubo heridos, sino que solo su vehículo padeció varias roturas: “Se ha hecho percha”.

Rodrigo Lussich chocó y Adrián Pallares lo contuvo Foto: Gentileza Socios del Espectáculo

“Quiero agradecerle a mi amigo, a mi socio, que me contuvo porque ayer choqué”, empezó el conductor del ciclo en referencia al apoyo que recibió de su colega en esa dura secuencia. Y para llevar tranquilidad a la audiencia, destacó: “No se asusten. No hubo lesionados, no hubo coalición, no hubo impacto. El auto mío era lo último invicto que me quedaba, perdí el invicto porque se ha hecho percha”.

Cómo fue el accidente de Rodrigo Lussich

En cuanto a cómo ocurrió el accidente, el periodista detalló: “Un colectivo me encerró en la esquina de Scalabrini Ortiz y Murillo, que es una zona ch*ta”. En ese sentido cuestionó que “ahí termina Scalabrini y todos doblan, una cosa mal hecha con una plazoleta chica”.

“Entonces yo doblé y no calculé el ángulo de doblada del colectivo. Con solo rozarme me lo rompió todo. Mi auto quedó incrustado debajo del guardabarro del colectivo y no lo podía sacar. Quedé atrapado debajo de la rueda y cuando lo saqué se cayó todo”, lamentó. Aunque reconoció la buena predisposición del chofer para ayudarlo.

Rodrigo Lussich contó en "Socios del Espectáculo" cómo fue el choque Foto: Gentileza Socios del Espectáculo

Y valoró: “Mi amigo me contuvo porque estaba en un tembleque”. Y para cerrar contó que el incidente ocurrió mientras estaba yendo a terapia y tuvo que suspender la sesión. “Tuve que faltar con la falta que me hacía. Ahora voy a ser un infierno. Estoy sin harinas, chocado y sin terapia...”, advirtió con humor.