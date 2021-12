Hace poco más de una semana, Florencia Peña (47) anunció que se creó un perfil en una plataforma para adultos. Si bien obtuvo la aprobación por parte de sus seguidores, también recibió criticas al respecto.

Lussich, picante sobre Flor Peña. (Fotograma Intrusos)

Rodrigo Lussich fue uno de ellos, el periodista no dudó en opinar sobre la iniciativa de la actriz. “Lo que dicen es que parece que una vez que entrás no hay tanto como ella promete. Dicen que es medio tristón, medio ‘tiradito’. Vos entrás para verla en pelotas y no”, expresó.

Florencia Peña ofrece contenido sin censura por una plataforma virtual. (Foto: Instagram)

Sin embargo, eso no fue todo y el conductor de “Intrusos”, también crítico que Flor considere como un “emprendimiento” la iniciativa. “¿Es una pyme? ¡Hay que pagar en dólares”, indicó. Es que, para poder suscribirse hay que pagar 15 dólares.

Así dio la noticia Flor Peña sobre su decisión

“Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarlesesta nueva posibilidad de encontrarnos en @divasplayok”, escribió en la descripción que realizó en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 5.8 millones de seguidores.

El anuncio de Flor Peña a través de las redes sociales. (Foto: Instagram)

La ex “Casados con hijos” tomo la decisión debido a que las redes sociales pueden censurar cierto tipos de fotos y videos. Por eso es que eligió hacerse un perfil en Divas Play, donde unicamente los adultos podrán ver su contenido erótico.