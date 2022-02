Rodrigo De Paul confirmó su separación de Camila Homs. La pareja, según explicó el futbolista a Nosotro a la mañana, tomó la decisión de terminar su relación hace varios meses.

“Acá me contestó Rodrigo De Paul. En Madrid son cinco horas más que acá, así que no sé si nos estará mirando. Pero respondió. Y me puso ‘Sí, amigo, estamos separados’”, contó El Pollo Álvarez.

Tini Stoessel, ¿la tercera en discordia? Foto: Instagram

“Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos”, agregó el mensaje.

Esta confirmación sobre el fin del matrimonio del jugador del Atlético de Madrid solo ha incentivado más los rumores sobre la supuesta relación con Tini Stoessel, un tema que tiene a la expectativa a la prensa rosa en España.

Cuál fue la reacción de Camila Homs sobre el romance de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Tras la confesión del futbolista y los rumores sobre que el deportista había buscado a la cantante al aeropuerto tras su llegada a la capital española, Camila Homs publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram.

En concreto se trató de un video, donde la modelo se encuentra desde el gimnasio y posa con la lengua afuera.