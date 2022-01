Luego de más de diez años de relación y dos hijos en común, Rodrigo de Paul y Camila Homs se encuentran en crisis. Todo comenzó cuando involuntariamente el futbolista se vio envuelto en el Wanda-Gate al ser relacionado como un amante de la China Suárez.

Si bien el jugador de la Selección Argentina desmitió los rumores en forma categórica, el vínculo con su pareja quedó tenso. “Se volvieron locos, no sé de dónde, no la vi en mi vida en China. Juro por Francesca (su hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”, dijo por entonces.

Rodrigo de Paul.

Pero también más de una vez de Paul fue vinculado con Tini Stoessel, versiones que nunca salió a desmentir. Incluso, la primera vez que circuló el rumor, Homs dejó de seguir a la cantante en las redes, hecho que alimentó más las versiones de una infidelidad y señalaron a la joven artista como la tercera en discordia de la pareja.

Rodrigo de Paul y Camila Homs llevan más de diez años juntos Foto: Instagram

Camila Homs tiene 25 años, es de bajo perfil pero reúne en su cuenta de Instagram a 133 mil seguidores. Es modelo y madre de dos hijos con el futbolista, Bautista y Francesca. Se conocieron de adolescentes cuando él jugaba en las inferiores de Racing. Cuando llegó la oportunidad de su primer contrato en Europa, ella no dudó en acompañarlo en su sueño y abandó la Argentina para viajar juntos.

El “me gusta” de Camila Homs que confirma la separación

Después de más de una década juntos, todo parecería indicar que están separados. Ángel de Brito descubrió un llamativo “me gusta” de la modelo a una frase en Instagram que confirmaría su ruptura con de Paul.

“Me soltaste tan fácil, que pusiste en duda todo lo que me decías”, reza el posteo a la que la influencer le dio “like” y sonó como una indirecta hacia su ¿ex?