Rocío Igarzabal, entre la espera de su próximo disco, el lanzamiento de “Caja de Cartón” y su show en Israel

En una nueva faceta de su carrera como host digital de “La Voz Argentina”, Rocío Igarzábal no descuida su música. En la última semana presentó “Caja de Cartón”, su nuevo single a la espera del estreno del álbum “Que me hablan de amor” que estará disponible a partir del 8 de septiembre en las plataformas digitales.

La actriz y cantante habló con Vía País donde anticipó cómo se prepara para volver a Israel después del suceso de “Casi Ángeles”. La artista de 32 años viajará junto a Florencia Bertotti y Felipe Colombo para interpretar las canciones de todas las novelas argentinas que tuvieron un gran impacto en Medio Oriente.

“La idea es cantar muchas canciones de varias novelas”, reveló Rochi, por lo que se espera una performance plagada con los mejores temas de “Rebelde Way”, “Floricienta” y “Casi Ángeles”, además de presentar su nueva música al público israelí.

"Caja de Cartón", la canción de Rocío Igarzábal y Mel Muñiz. Foto: Gacetilla

Vía País: - ¿De qué trata ‘Caja de Cartón’?

Rochi Igarzábal: - Es un tema que surgió en una búsqueda muy lúdica de lo que es este ritmo latino, más arriba que queríamos compartir, pero también cuidando un poco la escencia del género que tiene esto del drama, de la pasión, del desamor. Está representado en una letra que cuenta la historia de una pareja que se separa y qué pasa con todas las cosas de la casa cuando esa pareja convivía. Hay un paso más de comedia contando qué pasa cuando una pareja se separa y la relación termina mal.

VP: - ¿Está basado en una experiencia personal?

RI: - A la hora de componer soy muy de jugar, de imaginarme, crear historias con mis amigos, mis amigas y desde ese lugar surgen las historias. Es desde un lugar más inspirador y de improvisar la letra que se generó esta canción.

Rocío cantó varios temas en el evento. Foto: Mono Gómez

VP: - ¿Qué nos podes adelantar de tu próximo disco?

RI: - Se hizo esperar ese disco. Tenía muchas ganas de que salga. El disco se llama “Que me hablen de amor” y tiene distintas historias, distintas caras del amor, desde un amor profundo que perduró en los años, un amor que no fue, un amor que terminó mal. Me gusta mucho escribir sobre el amor y me encanta que a la hora de componer las personas que me rodean estén en sintonía conmigo. El disco es muy latino. Tiene boleros, tiene cumbia, tiene salsa, es un poco el mundo que curtí desde más chica con mi mamá venezolana, mis abuelos españoles y voy atando cabos de lo que a mí me resulta familiar a la hora de cantar.

VP: - ¿Cómo te preparás para tu show en Israel? ¿Vas a revivir tus años de ‘Casi Ángeles’?

RI: - La idea es cantar muchas canciones de varias novelas que fueron surgiendo a medida que pasaron los años y que el público de Israel consumió muy fuerte y revivir esas canciones. A su vez presentar mi canción ‘Caja de Cartón’, presentarla frente al público. Ya empezó a suceder la magia de que la gente la escuche y la empiece a aceptar mucho allá. La idea es ir en representación de toda una era muy fanática y a la vez llevar mi nueva música.

Mery del Cerro, Agustín "Cachete" Sierra y Emilia Attias acompañaron el lanzamiento de Rocío Igarzabal Foto: Instagram/rochi_igarzabalok

VP: - ¿Te vamos a volver a ver en la ficción?

RI: - Ojalá, tengo muchas ganas. Nunca descarto nada. Me gusta explorar distintos mundos. Ahora estoy más con la conducción, con la música. Llegó en un momento en que todos esos mundos coincidían entonces estoy muy divertida en ese sentido. Pero también hay propuestas de teatro, veré qué hago. Si es ficción buenísimo.