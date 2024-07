Robertito Funes Ugarte contó detalles de su vida íntima y reveló por qué se va del país

Tras el final de Gran Hermano 2024, Robertito Funes Ugarte decidió dar un giro rotundo a nivel laboral y personal. El conductor de “La noche de los ex” reveló que se despide de Telefe y que comenzará una nueva etapa en su vida.

Pese a ser una de las principales figuras del canal, Robertito Funes Ugarte decidió soltarle la mano a Telefe. El motivo detrás de esta decisión llega en un momento muy especial en su vida.

Desde hace varios años, Funes Ugarte se ha convertido en toda una estrella de la televisión argentina. Tras su salida de C5N, el conductor continuó su carrera en Telefe, donde realizó varios trabajos como notero hasta que, finalmente, quedó a cargo de “La noche de los ex”, el programa satélite de Gran Hermano.

Tras el fin del reality, Robertito decidió dar un giro en su vida, a nivel laboral y personal. El conductor recibió una importante propuesta que lo llevará a abandonar el país para cumplir con este compromiso.

Por qué Robertito Funes Ugarte se va del país

En su paso por la mesa de Mirtha Legrand, Robertito Funes Ugarte reveló que gracias a su video viral en donde fue perseguido por perros en pleno móvil de televisión, recibió una propuesta de trabajo en España dentro de unos meses.

“Yo en septiembre me voy a trabajar con Sonsoles Ónega”, aseguró Robertito ante la Chiqui. Si bien no contó detalles del ciclo o el rol que cumplirá, este será un gran cambio para Funes Ugarte ya que implica trabajar con una de las conductoras más reconocidas de la televisión española. “Es un programa muy importante. Ese video se hizo viral y me han invitado para participar con ellos”, confesó el ex notero.

Robertito Funes Ugarte habló de su vida íntima y sorprendió a todos

El conductor estuvo en Cortá por Lozano y allí le preguntaron acerca de su vida personal. Por su parte, Robertito Funes Ugarte contó detalles íntimos e hizo una fuerte confesión.

Así es la casa del conductor mendocino.

“Cuando yo llego a casa me gusta estar solo, soy un tipo muy solitario”, contó Robertito sobre su vida íntima. “Tengo una casa grande, por suerte, que me da mucho trabajo, pero deseo estar en casa solo. Soy así porque pasó todo el día con gente, por eso prefiero estar solo en mi casa”, añadió.

Luego, detalló el motivo detrás de su decisión de llevar una vida solitaria. “Ahí hago lo que quiero, sin que nadie me hable, escucho la música que quiero. A veces hago reuniones en casa. Tuve a mi mamá por cuatro meses viviendo conmigo, ahí me di cuenta que la soledad es lo máximo. Lo máximo para mí, porque después me gusta estar con gente, pero en mi casa es cuando yo bajo”, sentenció.