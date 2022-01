Wanda Nara comparte su día a día en las redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 10 millones de seguidores. Después de pasar las fiestas en Argentina, este fin de semana viajó a París con su familia y fue sorprendida con un significativo regalo.

Mauro Icardi y Wanda Nara posando juntos. Foto: Instagram

La mediática publicó varios de los obsequios que recibió mientras se encontraba lejos de su hogar, desde zapatos para las niñas, hasta electrodomésticos y remodelaciones. Sin embargo, lo más emotivo fue una medalla de oro en forma de corazón con cada uno de los nombres de los integrantes de la familia.

Wanda Nara recibió regalos al llegar a París. Foto: Instagram/Wanda

“Y en casa nos esperaba este regalo de @mauroicardi”, escribió la empresaria en sus InstaStories con un video en el que mostraba el colgante. “Coki, Valu, Wan, Mau, Isi, Fran y Benchu”, dice cada una de las partes con cadena y que forman la figuran.

El regalo de Mauro Icardi para Wanda Nara y la familia. Foto: Instagram/

Luis Ventura reveló los inicios de Wanda Nara en Europa

En “A la tarde” (América), Luis Ventura recordó que con Jorge Rial lanzaron a la mediática a la popularidad con tapas y notas en Paparazzi e Intrusos. Su actual fortuna, fue también tema de debate, por lo que el periodista reveló cómo fueron los inicios de Wanda lejos de Argentina.

Los inicios de Wanda Nara. Foto: A24.

“Se fotografiaba con coches de alta gama, y de buenas a primeras salía el dueño del vehículo a decirle ‘señorita me está rayando el auto’. Y ella se hacía la foto y le hacía creer a todo el mundo que tenía el último modelo y no tenía un carajorecuerdo la época en la que ella no tenía tanto dinero, en la que ni siquiera tenía una computadora portáti”, aseguró.